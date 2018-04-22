Grupo de 52 amigos faz passeio de jet ski por Vitória

Um grupo de amigos resolveu curtir o domingo (22) de forma diferente. Eles fizeram um passeio de jet ski por toda a ilha de Vitória, passando por locais como o Iate Clube e praias sem banhistas, seguiram até a Praia de Itaparica, em Vila Velha, e depois voltaram.
Segundo Renilton Fernandes Pessoa, que participou do evento, 52 pessoas participaram do encontro que é anual. "Não tem uma data certa para acontecer, tudo depende do tempo. Famílias completas participam com toda a segurança e distâncias respeitadas", explica. Veja as fotos do passeio.