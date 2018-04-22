Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LAZER

Grupo de 52 amigos faz passeio de jet ski por Vitória

Percurso foi de Vitória até a Praia de Itaparica, em Vila Velha

Publicado em 22 de Abril de 2018 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2018 às 14:09
Grupo de 52 amigos faz passeio de jet ski por Vitória Crédito: Renilton Fernandes Pessoa/Divulgação
Um grupo de amigos resolveu curtir o domingo (22) de forma diferente. Eles fizeram um passeio de jet ski por toda a ilha de Vitória, passando por locais como o Iate Clube e praias sem banhistas, seguiram até a Praia de Itaparica, em Vila Velha, e depois voltaram.
Segundo Renilton Fernandes Pessoa, que participou do evento, 52 pessoas participaram do encontro que é anual. "Não tem uma data certa para acontecer, tudo depende do tempo. Famílias completas participam com toda a segurança e distâncias respeitadas", explica. Veja as fotos do passeio.
Grupo de 52 amigos faz passeio de jet ski por Vitória Crédito: Renilton Fernandes Pessoa/Divulgação
Grupo de 52 amigos faz passeio de jet ski por Vitória Crédito: Renilton Fernandes Pessoa/Divulgação
Grupo de 52 amigos faz passeio de jet ski por Vitória Crédito: Renilton Fernandes Pessoa/Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados