Grave acidente com morte interdita rodovia em Aracruz

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo dois caminhões na Rodovia ES 257, próximo ao bairro Moroba, em Aracruz. A colisão aconteceu por volta das 15h desta segunda-feira (25).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os veículos colidiram no momento em que o caminhão que transportava madeiras entrava de ré em uma madeireira, e o outro, carregado de entulho, vinha da Barra do Sahy para Aracruz, passando por uma curva de difícil visualização.
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Com o impacto, o motorista que transportava madeiras morreu no local e o condutor do caminhão com resíduos sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital São Camilo, no mesmo município. A outra vítima, que sinalizava para a entrada do caminhão na empresa de madeiras, foi identificada como Eraldo Marcos Lino da Penha. Ele permanece consciente e com lesões leves.
Após a batida, os dois veículos tombaram na pista e a cargas foram derramadas, impedindo a passagem de motoristas. O tráfego segue bloqueado nos dois sentidos.
A Polícia Civil foi acionada para realizar perícia no local.