Grave acidente com morte interdita rodovia em Aracruz

Com o impacto, o motorista que transportava madeiras morreu no local e o condutor do caminhão com resíduos sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital São Camilo, no mesmo município. A outra vítima, que sinalizava para a entrada do caminhão na empresa de madeiras, foi identificada como Eraldo Marcos Lino da Penha. Ele permanece consciente e com lesões leves.