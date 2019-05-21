Grande Vitória: cursinho gratuito abre 180 vagas para intensivo do Enem

Uma rede de cursos preparatórios intensivos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) irá inaugurar três novas unidades no próximo sábado (25). Ao todo serão oferecidas 180 vagas em Cariacica-Sede, Nova Rosa da Penha I e Serra-Sede. O cursinho é gratuito e partiu de uma iniciativa do movimento negro, sendo mantido por colaboração de voluntários.
As aulas acontecem sempre aos sábados, das 13h30 às 18h e as inscrições devem ser feitas pela internet até a próxima quinta-feira (23). A oferta do curso se destina aos estudantes do 3º ano e a quem já concluiu o ensino médio.
A rede de ensino já possui outros nove núcleos localizados em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.
SERVIÇO
Inscrições: pelo link da rede Afirmação
Valor: gratuito
Prazo das inscrições: até 23 de maio
Aula inaugural: 25 de maio
Início das aulas: 01 de junho