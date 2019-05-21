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Oportunidade

Grande Vitória: cursinho gratuito abre 180 vagas para intensivo do Enem

As aulas acontecem sempre aos sábados, das 13h30 às 18h e as inscrições devem ser feitas pela internet até a próxima quinta-feira (23)

Publicado em 

20 mai 2019 às 22:14

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 22:14

Rede de ensino popular abre 180 vagas gratuitas para intensivo do Enem Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Uma rede de cursos preparatórios intensivos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) irá inaugurar três novas unidades no próximo sábado (25). Ao todo serão oferecidas 180 vagas em Cariacica-Sede, Nova Rosa da Penha I e Serra-Sede. O cursinho é gratuito e partiu de uma iniciativa do movimento negro, sendo mantido por colaboração de voluntários.
> Inscrições para o Encceja começam nesta segunda-feira (20)
As aulas acontecem sempre aos sábados, das 13h30 às 18h e as inscrições devem ser feitas pela internet até a próxima quinta-feira (23). A oferta do curso se destina aos estudantes do 3º ano e a quem já concluiu o ensino médio. 
A rede de ensino já possui outros nove núcleos localizados em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.
> Cronograma do Enem está mantido, diz novo presidente do Inep
SERVIÇO
Inscrições: pelo link da rede Afirmação
Valor: gratuito
Prazo das inscrições: até 23 de maio
Aula inaugural: 25 de maio
Início das aulas: 01 de junho
> Inscrições para o ProUni abrem nesta segunda-feira

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