Grande incêndio na Vila Rubim trava trânsito em Vitória

Trânsito congestionado na Beira Mar, em Vitória Crédito: Geraldo Nascimento

O trânsito no Centro de Vitória congestionou antes mesmo do horário de pico desta sexta-feira (20). Às 16h20, motoristas já enfrentavam retenções nas vias do entorno da Vila Rubim

De acordo com a Guarda Municipal , a lentidão foi causada pelo incêndio que atingiu, por volta das 15h40, o prédio de uma loja de couros na região. Até o momento, não há informações sobre feridos e o Corpo de Bombeiros trabalha no combate às chamas.

Por volta das 20h, segundo a câmeras de videomonitoramento da Guarda Municipal de Vitória, nenhuma via está interditada. O trânsito segue fluindo, porém com lentidão.

CONFIRA OS PONTOS QUE FICARAM RETIDOS

A rua Duarte Lemos - localizada atrás da Avenida Jerônimo Monteiro -, esteve interditada até às 18h35 e o fluxo de veículos foi desviado pela Marcos de Azevedo (rua das noivas) e Pedro Nolasco (via que dá acesso à Segunda Ponte).

A fumaça atrapalhou a visibilidade de motoristas que trafegavam pela rua Nair de Azevedo, sentido Segunda Ponte.