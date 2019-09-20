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Congestionamento

Grande incêndio na Vila Rubim trava trânsito em Vitória

A região do Centro da capital está praticamente intransitável

Publicado em 

20 set 2019 às 14:12

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 14:12

Trânsito congestionado na Beira Mar, em Vitória Crédito: Geraldo Nascimento
O trânsito no Centro de Vitória congestionou antes mesmo do horário de pico desta sexta-feira (20). Às 16h20, motoristas já enfrentavam retenções nas vias do entorno da Vila Rubim.
De acordo com a Guarda Municipal, a lentidão foi causada pelo incêndio que atingiu, por volta das 15h40, o prédio de uma loja de couros na região. Até o momento, não há informações sobre feridos e o Corpo de Bombeiros trabalha no combate às chamas.
Por volta das 20h, segundo a câmeras de videomonitoramento da Guarda Municipal de Vitória, nenhuma via está interditada. O trânsito segue fluindo, porém com lentidão.
> Grande incêndio atinge loja e prédios na Vila Rubim
CONFIRA OS PONTOS QUE FICARAM RETIDOS
A rua Duarte Lemos - localizada atrás da Avenida Jerônimo Monteiro -, esteve interditada até às 18h35 e o fluxo de veículos foi desviado pela Marcos de Azevedo (rua das noivas) e Pedro Nolasco (via que dá acesso à Segunda Ponte).
A fumaça atrapalhou a visibilidade de motoristas que trafegavam pela rua Nair de Azevedo, sentido Segunda Ponte.
Houve também reflexos nas Avenidas Jerônimo Monteiro, Vitória, Marechal Mascarenhas de Moraes, Cezar Hilal, Reta da Penha, Nossa Senhora dos Navegantes, Américo Buaiz, Segunda Ponte e Cinco Pontes.

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