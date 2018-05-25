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Apenas diesel

Governo x caminhoneiros: acordo não prevê redução na gasolina

Somente o diesel terá a redução de 10% no valor, mantida pelos próximos 30 dias

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 01:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 01:21
Acordo não contempla redução no valor da gasolina Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O acordo feito entre o governo e caminhoneiros, durante uma reunião na tarde desta quinta-feira (24), não contempla a redução no valor da gasolina. Somente o diesel terá a redução de 10% no valor, mantida pelos próximos 30 dias  quinze a mais que o anunciado pela Petrobrás.
O governo assegurou periodicidade mínima de 30 dias para reajuste do preço do diesel na refinaria, também com compensação por parte da União à estatal.
A União se comprometeu também a zerar a Cide sobre o diesel neste ano, mas não citou a redução a zero do PIS/Cofins. Isso está em discussão no Congresso Nacional. O Palácio do Planalto aceitou ainda reeditar a tabela de fretes do serviço do transporte remunerado de cargas por conta do terceiro a partir de 1º de junho, bem como mantê-la atualizada trimestralmente.
O governo também se comprometeu a negociar com os estados para isentar a tarifa de pedágio por eixo quando os caminhões estão vazios. E editar uma medida provisória (MP) autorizando a Confederação Nacional de Abastecimento (Conab) a reservar 30% de sua demanda de frete para cooperativas ou entidades de transportadores autônomos.
 

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