Governo x caminhoneiros: acordo não prevê redução na gasolina

Acordo não contempla redução no valor da gasolina Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

acordo feito entre o governo e caminhoneiros, durante uma reunião na tarde desta quinta-feira (24), não contempla a redução no valor da gasolina. Somente o diesel terá a redução de 10% no valor, mantida pelos próximos 30 dias  quinze a mais que o anunciado pela Petrobrás. , durante uma reunião na tarde desta quinta-feira (24), não contempla a redução no valor da gasolina. Somente o diesel terá a redução de 10% no valor, mantida pelos próximos 30 dias  quinze a mais que o anunciado pela Petrobrás.

O governo assegurou periodicidade mínima de 30 dias para reajuste do preço do diesel na refinaria, também com compensação por parte da União à estatal.

A União se comprometeu também a zerar a Cide sobre o diesel neste ano, mas não citou a redução a zero do PIS/Cofins. Isso está em discussão no Congresso Nacional. O Palácio do Planalto aceitou ainda reeditar a tabela de fretes do serviço do transporte remunerado de cargas por conta do terceiro a partir de 1º de junho, bem como mantê-la atualizada trimestralmente.

O governo também se comprometeu a negociar com os estados para isentar a tarifa de pedágio por eixo quando os caminhões estão vazios. E editar uma medida provisória (MP) autorizando a Confederação Nacional de Abastecimento (Conab) a reservar 30% de sua demanda de frete para cooperativas ou entidades de transportadores autônomos.