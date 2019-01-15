Governo pode transferir linhas do Transcol para rodoviária de Vila Velha

Terminal de Itaparica foi fechado em julho de 2018 Crédito: Fernando Madeira

A secretaria estadual dos Transportes e Obras Públicas (Setop) e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado (Ceturb-ES) pretendem transferir parte das linhas de ônibus do Transcol, que operavam no Terminal de Itaparica, para a Rodoviária de Vila Velha. Os dois locais ficam ao lado um do outro.

Hoje, a maior parte dessa operação está concentrada no Terminal de Vila Velha, o que gera ainda mais lotação nos ônibus, espera nos pontos e trânsito na região da unidade localizada no bairro Divino Espírito Santo.

Com o início da nova gestão do Estado, a Prefeitura de Vila Velha voltou a oferecer a rodoviária do município para receber a operação do terminal, interditado desde julho de 2018.

A primeira proposta foi rejeitada pela antiga direção da Ceturb, no ano passado, mas voltou a ser analisada nos primeiros dias de 2019.

“Por conta do tamanho da área e de restrições no acesso e saída de veículos não seria possível transferir toda a operação do Terminal de Itaparica. Mas, caso seja viável, a Setop e a Ceturb pretendem remanejar parte das linhas para melhor atender a população enquanto o Terminal de Itaparica não volta a operar”, confirmou, por nota, a Setop.

O secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich, confirmou a nova oferta da rodoviária.

“Colocamos novamente a nossa rodoviária à disposição. Uma equipe do do Estado deve ir fazer uma visita no local para realizar pequenas mudanças e, com esse deslocamento das linhas, melhorar esse trânsito de Vila Velha que está muito ruim em função do fechamento do Terminal de Itaparica”, contou Emmerich.

Com a estrutura comprometida, o Terminal de Itaparica foi fechado no dia 21 de julho. Laudos apontaram uma série de erros no projeto e na execução da obra que foi entregue em 2009.

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