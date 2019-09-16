Governo estuda uso de cartões de crédito em ônibus na Grande Vitória

Desde o domingo (08), o bilhete único começou a valer nos ônibus do Sistema Transcol e nos municipais de Vitória e Vila Velha e com ele o passageiro usa o mesmo cartão para pagar a passagem do coletivo. Embora a integração agilize o embarque e elimine a necessidade do usuário ter mais de um cartão, ainda não é possível pagar uma única passagem, ou seja, o passageiro será novamente cobrado caso troque de coletivo. Essa possibilidade só será possível em uma segunda fase do programa.
Nesta segunda-feira (16), a utilização dos cartões de crédito e débito para o pagamento direto da passagem começou a ser testada em 12 linhas municipais de São Paulo em um projeto piloto com duração de três meses. A reportagem do Gazeta Online procurou a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura Urbana, a Semobi, para saber se a medida também poderá ser testada no ES. Veja a nota abaixo:
"A Semobi considera a implantação deste sistema como uma possibilidade, mas isso ainda não tem previsão para ocorrer. Com o CartãoGV e a ampliação da rede de vendas do cartão e recarga, a intenção agora é que as lojas, site e máquinas de autoatendimento aceitem as funções crédito e débito para recarregar o cartão, o que deve ocorrer até o final deste mês.
Vale ressaltar que já em outubro os usuários do Transcol, Sanremo (Vila Velha) e Verdinhos (Vitória) poderão efetuar recargas através de aplicativos e também por cartões de crédito e débito.
PRATICIDADE
"O usuário já pode fazer a recarga pelo site da GvBus, tanto do cartão do cidadão, como os estudantes. A partir do dia 30 de outubro, também poderá ser feita via aplicativos como PicPay e Recarga Pay por meio do aplicativo do Ônibus GV. Em breve será introduzido fazer o pagamento através de cartão de crédito e débito, tanto nos autoatendimentos e nos pontos físicos de recarga nos terminais", disse o secretário da pasta, Fábio Damasceno.
Além da novidade em relação às recargas via aplicativos de pagamento, o usuário também encontrará novos terminais de autoatendimento pela Grande Vitória. A intenção é espalhar esse pontos em shoppings e pontos estratégicos da região metropolitana.
"Já estamos em conversa com os shoppings para que instalemos esses terminais para facilitar a vida do usuário. A meta é ter essa ferramenta em pontos de grande circulação de pessoas e os shoppings são um deles", destacou o secretário.