Governo do ES quer relatório sobre barragens de MG na bacia do rio Doce

Fabrício Machado, secretário estadual de Meio Ambiente Crédito: Raphael Marques

O governador Renato Casagrande (PSB) vai reunir parte de sua equipe, na manhã desta segunda-feira (28), para tratar sobre a fiscalização de barragens. O encontro também servirá para discutir a elaboração de plano de contingências para o próximo período de chuvas.

A administração estadual vai buscar relatórios sobre a situação de barragens de rejeitos de minério, localizadas na bacia do rio Doce, junto ao governo de Minas Gerais, onde houve as tragédias de Mariana e Brumadinho

A informação é do secretário estadual de Meio Ambiente, Fabrício Machado (PV). "A reunião servirá para demonstrar à sociedade capixaba que estamos atentos e que vamos cobrar respostas", afirmou.

O desastre mais recente não traz prejuízo ambiental ao Espírito Santo. No entanto, o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015, fez com a lama de rejeitos alcançasse o Rio Doce, que corta o Espírito Santo, e chegasse ao mar.

BARRAGENS NO ESTADO

Com relação às barragens de água que existem no Espírito Santo, o chefe da pasta de Meio Ambiente disse que recebeu relatório da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) e o documento mostra que as fiscalizações têm sido contínuas. "Mas nesta semana nos reuniremos para analisar ações deste ano a respeito do tema", comentou.