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Desastre em Brumadinho

Governo do ES quer relatório sobre barragens de MG na bacia do rio Doce

Equipe de Casagrande vai se reunir nesta segunda-feira para discutir sobre a fiscalização de áreas em risco que podem afetar o Espírito Santo
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

28 jan 2019 às 00:05

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 00:05

Fabrício Machado, secretário estadual de Meio Ambiente Crédito: Raphael Marques
O governador Renato Casagrande (PSB) vai reunir parte de sua equipe, na manhã desta segunda-feira (28), para tratar sobre a fiscalização de barragens. O encontro também servirá para discutir a elaboração de plano de contingências para o próximo período de chuvas.
A administração estadual vai buscar relatórios sobre a situação de barragens de rejeitos de minério, localizadas na bacia do rio Doce, junto ao governo de Minas Gerais, onde houve as tragédias de Mariana e Brumadinho.
A informação é do secretário estadual de Meio Ambiente, Fabrício Machado (PV). "A reunião servirá para demonstrar à sociedade capixaba que estamos atentos e que vamos cobrar respostas", afirmou.
Leia também: Casagrande sobre barragem: "Coloquei nosso governo à disposição"
O desastre mais recente não traz prejuízo ambiental ao Espírito Santo. No entanto, o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015, fez com a lama de rejeitos alcançasse o Rio Doce, que corta o Espírito Santo, e chegasse ao mar. 
BARRAGENS NO ESTADO
Com relação às barragens de água que existem no Espírito Santo, o chefe da pasta de Meio Ambiente disse que recebeu relatório da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) e o documento mostra que as fiscalizações têm sido contínuas. "Mas nesta semana nos reuniremos para analisar ações deste ano a respeito do tema", comentou.
O Espírito Santo, de acordo com a informação mais recente da Agência Nacional de Mineração (ANM), tem uma barragem de rejeitos de minério. Fica em Anchieta, é considera de pequeno porte e classificada como de "baixo risco".

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