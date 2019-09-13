Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Flagra de fofura

Golfinhos aparecem na Praia de Itaparica, em Vila Velha

Chamados de Boto Cinza, esse golfinhos morrem com bastante frequência presos em rede de pesca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2019 às 07:38

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 07:38

Uma moradora da Praia de Itaparica em Vila Velha flagrou vários golfinhos nadando bem perto da praia na manhã desta sexta-feira (13). De acordo com a internauta Jô Freitas, somente nesta semana ela  presenciou duas vezes os golfinhos no mar, vistos da varanda de sua casa.
Para a internauta, foi a coisa mais linda do mundo presenciar eles tão perto da praia, já que da última vez eles estavam em alto-mar. De acordo com o biólogo Luis Felipe Mayorga, esses golfinhos são da espécie Boto Cinza (Sotalia guianensis), um golfinho costeiro muito comum no nosso litoral.  Eles morrem com bastante frequência presos em rede de pesca.
“Nesse vídeo, vocês podem ver que eles estão próximos a barquinhos de pescadores, então, talvez, esses golfinhos chegam perto para tentar pegar e comer uma coisa ou outra que ficou presa na rede, como algum tipo de peixe. É a espécie com mais registro de mortes no Estado, presas em redes de pesca”
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados