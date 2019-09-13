Golfinhos aparecem na Praia de Itaparica, em Vila Velha

Para a internauta, foi a coisa mais linda do mundo presenciar eles tão perto da praia, já que da última vez eles estavam em alto-mar. De acordo com o biólogoLuis Felipe Mayorga, esses golfinhos são da espécieum golfinho costeiro muito comum no nosso litoral. Eles morrem com bastante frequência presos em rede de pesca.

“Nesse vídeo, vocês podem ver que eles estão próximos a barquinhos de pescadores, então, talvez, esses golfinhos chegam perto para tentar pegar e comer uma coisa ou outra que ficou presa na rede, como algum tipo de peixe. É a espécie com mais registro de mortes no Estado, presas em redes de pesca”