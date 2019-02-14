Golfinho é encontrado morto na praia de Itapoã, em Vila Velha

Golfinho é encontrado sem vida na praia de Itapoã, em Vila Velha Crédito: Amanda Passi

Uma triste cena pode ser vista por quem passava pela Praia de Itapoã, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (14). Um golfinho, sem vida, estava já em estado de decomposição na areia. Ainda não se sabe o motivo que levou o mamífero à morte, mas ele foi encaminhado para o Instituto Orca para análises.

Segundo a gestora de projetos da Consultoria em Meio Ambiente - CTA, Giovanna Lage, foi aberto um chamado de resgate nesta quarta-feira, por volta das 7h. Uma equipe do CTA chegou à praia às 9h36.

"Nossa equipe foi acionada e efetuou o resgate, levando o golfinho para o Instituto Orca onde vão fazer a necrópsia. Só depois disso poderemos saber ao certo a causa da morte. O que sabemos é que o golfinho já estava em um grau avançado de decomposição, o que implica que ele já estava morto há algum tempo", esclarece.

A internauta Amanda Passi foi uma das primeiras pessoas a ver o golfinho no local. Ela estava praticando sua corrida matinal, quando se deparou com a situação.

"Eu estava indo em direção à Praia da Costa quando vi o golfinho na areia. Era por volta das 7 horas. Depois vi alguns homens cobrindo o golfinho com areia. É bem triste ver uma cena dessas", conta.