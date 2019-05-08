Gazeta Online duplica número de acessos por dia

André Furlanetto, Aldo Muñoz e Daniel Carraretto no Proxxima, em São Paulo Crédito: Pedro Sá/Divulgação Cxense

O número de assinantes do Gazeta Online duplicou diariamente no último mês e os bons resultados que o site vem alcançando foram apresentados na noite desta terça-feira (08) no Proxxima, o evento mais influente de marketing e comunicação digital da América Latina. O encontro aconteceu no Golden Hall WTC, em São Paulo.

O sistema de assinaturas do Gazeta Online foi considerado um case de sucesso nacional. A participação do portal no evento foi a partir de um convite da Cxense, uma organização norueguesa de armazenamento de dados em nuvem e responsável pelas informações dos usuários do site.

O gerente de Audiência e Pesquisa da Rede Gazeta, Aldo Muñoz, informou que as assinaturas do Gazeta Online aumentaram em uma média de 105% por dia e o portal teve uma média de 208% de novos usuários cadastrados diariamente. Esses números são referentes ao último mês. Ainda de acordo com ele, tais resultados positivos só foram possíveis a partir do sistema de paywall dinâmico.

A tecnologia inovadora, que foi apresentada em São Paulo, permite mais personalização na experiência do usuário ao navegar pelo site, além de promover ofertas de produtos de forma mais assertiva e aumentar a taxa de engajamento e audiência no Gazeta Online. “Essa ferramenta é de ponta e fomos os primeiros a implementar na América Latina. Nosso modelo é todo integrado e isso nos dá muita inteligência”, explicou Aldo.

As assinaturas do Gazeta Online aumentaram em uma média de 105% por dia e o portal teve uma média de 208% de novos usuários cadastrados diariamente Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo

Para o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta, André Furlanetto, a participação no Proxxima é um reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido e que visa, principalmente, a entrega de conteúdo exclusivo e diferenciado para os assinantes. “Nosso objetivo é proporcionar o melhor conteúdo para os internautas. A partir do paywall do Cxense, os usuários podem perceber como nosso jornalismo é importante e, por isso, merece ser assinado. No universo digital, nossa meta é produzir um trabalho de nível internacional”, frisou.

ENTENDA

Gazeta Online - Case de sucesso

Apresentação

Os bons resultados do Gazeta Online foram apresentados no maior evento de marketing e comunicação digital da América Latina, o Proxxima, em São Paulo.

Engajamento

No último mês, o Gazeta Online teve uma média diária de 105% novos assinantes e 208% novos usuários cadastrados.

Paywall dinâmico