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Case de sucesso

Gazeta Online duplica número de acessos por dia

Rede Gazeta apresentou resultados em evento de marketing mais influente da América Latina
Lara Rosado

Lara Rosado

Publicado em 

08 mai 2019 às 01:42

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 01:42

André Furlanetto, Aldo Muñoz e Daniel Carraretto no Proxxima, em São Paulo Crédito: Pedro Sá/Divulgação Cxense
O número de assinantes do Gazeta Online duplicou diariamente no último mês e os bons resultados que o site vem alcançando foram apresentados na noite desta terça-feira (08) no Proxxima, o evento mais influente de marketing e comunicação digital da América Latina. O encontro aconteceu no Golden Hall WTC, em São Paulo.
O sistema de assinaturas do Gazeta Online foi considerado um case de sucesso nacional. A participação do portal no evento foi a partir de um convite da Cxense, uma organização norueguesa de armazenamento de dados em nuvem e responsável pelas informações dos usuários do site.
O gerente de Audiência e Pesquisa da Rede Gazeta, Aldo Muñoz, informou que as assinaturas do Gazeta Online aumentaram em uma média de 105% por dia e o portal teve uma média de 208% de novos usuários cadastrados diariamente. Esses números são referentes ao último mês. Ainda de acordo com ele, tais resultados positivos só foram possíveis a partir do sistema de paywall dinâmico.
A tecnologia inovadora, que foi apresentada em São Paulo, permite mais personalização na experiência do usuário ao navegar pelo site, além de promover ofertas de produtos de forma mais assertiva e aumentar a taxa de engajamento e audiência no Gazeta Online. “Essa ferramenta é de ponta e fomos os primeiros a implementar na América Latina. Nosso modelo é todo integrado e isso nos dá muita inteligência”, explicou Aldo.
As assinaturas do Gazeta Online aumentaram em uma média de 105% por dia e o portal teve uma média de 208% de novos usuários cadastrados diariamente Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
Para o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta, André Furlanetto, a participação no Proxxima é um reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido e que visa, principalmente, a entrega de conteúdo exclusivo e diferenciado para os assinantes. “Nosso objetivo é proporcionar o melhor conteúdo para os internautas. A partir do paywall do Cxense, os usuários podem perceber como nosso jornalismo é importante e, por isso, merece ser assinado. No universo digital, nossa meta é produzir um trabalho de nível internacional”, frisou.
ENTENDA
Gazeta Online - Case de sucesso
Apresentação
Os bons resultados do Gazeta Online foram apresentados no maior evento de marketing e comunicação digital da América Latina, o Proxxima, em São Paulo.
Engajamento
No último mês, o Gazeta Online teve uma média diária de 105% novos assinantes e 208% novos usuários cadastrados.
Paywall dinâmico
O Gazeta Online conta com um sistema de assinaturas (paywall dinâmico) que permite mais personalização na experiência do usuário ao navegar pelo site.

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