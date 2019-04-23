Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Parceria com universitários

Gazeta Lab traz inovação ao novo Somos Capixabas

Rede Gazeta lançou terceira edição de programa de parceria com universitários

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 00:33

Eduardo Fachetti

Eduardo Fachetti

Publicado em 

23 abr 2019 às 00:33
Totem do movimento Crédito: Instagram redegazetaes
Um olhar atento e inovador sobre o que o Espírito Santo produz de melhor nas áreas de Educação, Meio Ambiente, Cultura e Sociedade. Essa é a missão da terceira edição do projeto Gazeta Lab, uma parceria da Rede Gazeta com instituições de ensino da Grande Vitória. A solenidade de lançamento do projeto foi realizada no dia 22 de abril.
Criado em 2016, o Gazeta Lab tem a proposta de lançar um olhar inovador sobre temas que fazem parte do dia a dia das pessoas. Este ano, os estudantes irão trabalhar sobre o movimento Somos Capixabas, uma iniciativa lançada em 2018 pela Rede Gazeta para dar mais luz e projeção ao Espírito Santo e ao seu povo.
“O Lab representa uma forma sistemática de olharmos para fora da Gazeta, conhecer nossa realidade por novos ângulos, aprender e implementar novas ideias que não teríamos sozinhos. É uma iniciativa de inovação e renovação de conhecimento, onde nós, da Rede Gazeta, aprendemos e também ensinamos”, pontua o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital, André Furlanetto.
INSTITUIÇÕES
O Gazeta Lab 2019 terá a participação de 23 estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), da Universidade Vila Velha (UVV), da Faesa e do Centro Estadual de Ensino Técnico Vasco Coutinho, de Vila Velha.
Os participantes são alunos dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Engenharia Mecânica, Cinema e Audiovisual, Engenharia Elétrica, Marketing, Ciência da Computação, Rádio e TV e Multimídia das instituições que participarão das atividades.
A partir de amanhã, os estudantes terão tutores dentro da Rede Gazeta e irão produzir diferentes formatos de audiovisual para apresentar ao público o que de mais inovador e empolgante há nas áreas escolhidas por cada grupo.
Nos dias 4 e 5 de maio, a Rede Gazeta vai promover um fim de semana de imersão em produção e criação de conteúdos, como forma de estimular os alunos e contribuir para a busca de novos formatos.
VEJA QUEM SÃO OS PARTICIPANTES
CEET Vasco Coutinho
- Felipe Miranda Mello
- Jefferson Santos Oliveira
- Josimar Barbosa
- Ingrid da Rocha Ricardo
- Leonardo Souza Francisco
- Mônica da Silva Madeira
Faesa
- Cristina Gomes dos Santos
- Gedyson da Cunha Viana
- Mayara Garbini Lemos
- Tathiane Mendes da Costa
- Thiago Soares da Cruz
- Valesca Nunes Figueiredo
Ufes
- André Luiz Silva Crivellari
- Brenda Schulz Bastos
- Leandro Cassa Macedo
- Maeli Ornelas Radis
- Nérila Iari de Moraes Oliveira
UVV
- Davi Bourguignon Juffo
- Gislan Vitalino Ferreira
- João Otávio de Souza Garcia
- Matheus Woshinton Pinto de Almeida
- Sarah Neves Bernabé
- Victor Velloso Freire Pereira
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba A Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender
Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados