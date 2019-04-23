Gazeta Lab traz inovação ao novo Somos Capixabas

Totem do movimento Crédito: Instagram redegazetaes

Um olhar atento e inovador sobre o que o Espírito Santo produz de melhor nas áreas de Educação, Meio Ambiente, Cultura e Sociedade. Essa é a missão da terceira edição do projeto Gazeta Lab, uma parceria da Rede Gazeta com instituições de ensino da Grande Vitória. A solenidade de lançamento do projeto foi realizada no dia 22 de abril.

Criado em 2016, o Gazeta Lab tem a proposta de lançar um olhar inovador sobre temas que fazem parte do dia a dia das pessoas. Este ano, os estudantes irão trabalhar sobre o movimento Somos Capixabas, uma iniciativa lançada em 2018 pela Rede Gazeta para dar mais luz e projeção ao Espírito Santo e ao seu povo.

“O Lab representa uma forma sistemática de olharmos para fora da Gazeta, conhecer nossa realidade por novos ângulos, aprender e implementar novas ideias que não teríamos sozinhos. É uma iniciativa de inovação e renovação de conhecimento, onde nós, da Rede Gazeta, aprendemos e também ensinamos”, pontua o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital, André Furlanetto.

INSTITUIÇÕES

O Gazeta Lab 2019 terá a participação de 23 estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), da Universidade Vila Velha (UVV), da Faesa e do Centro Estadual de Ensino Técnico Vasco Coutinho, de Vila Velha.

Os participantes são alunos dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Engenharia Mecânica, Cinema e Audiovisual, Engenharia Elétrica, Marketing, Ciência da Computação, Rádio e TV e Multimídia das instituições que participarão das atividades.

A partir de amanhã, os estudantes terão tutores dentro da Rede Gazeta e irão produzir diferentes formatos de audiovisual para apresentar ao público o que de mais inovador e empolgante há nas áreas escolhidas por cada grupo.

Nos dias 4 e 5 de maio, a Rede Gazeta vai promover um fim de semana de imersão em produção e criação de conteúdos, como forma de estimular os alunos e contribuir para a busca de novos formatos.

VEJA QUEM SÃO OS PARTICIPANTES

CEET Vasco Coutinho

- Felipe Miranda Mello

- Jefferson Santos Oliveira

- Josimar Barbosa

- Ingrid da Rocha Ricardo

- Leonardo Souza Francisco

- Mônica da Silva Madeira

Faesa

- Cristina Gomes dos Santos

- Gedyson da Cunha Viana

- Mayara Garbini Lemos

- Tathiane Mendes da Costa

- Thiago Soares da Cruz

- Valesca Nunes Figueiredo

Ufes

- André Luiz Silva Crivellari

- Brenda Schulz Bastos

- Leandro Cassa Macedo

- Maeli Ornelas Radis

- Nérila Iari de Moraes Oliveira

UVV

- Davi Bourguignon Juffo

- Gislan Vitalino Ferreira

- João Otávio de Souza Garcia

- Matheus Woshinton Pinto de Almeida

- Sarah Neves Bernabé

- Victor Velloso Freire Pereira