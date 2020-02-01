Ganso de estimação rouba a cena no calçadão da Praia da Costa
Sábado, calçadão movimentado e sob o calor de 33º C na Praia da Costa, em Vila Velha, uma bebê chama a atenção de quem por lá passa. Mas não pense que é uma bebê qualquer. Pois é assim que a família do microempreendedor Vanderlei de Quadros, 32 anos, de Vila Garrido, se refere a gansa de estimação da família. Eles têm dois gansos, mas apenas a fêmea - que vai completar três meses - é quem sai para passear no calçadão.
A ideia de ter o animal partiu do filho João Victor da Silva de Quadros, de sete anos. "Já tinha um cachorro e uma calopsita. Mas queria um bicho diferente. Aí , estava pesquisando na internet e achei. Comprei a Bebê, em Cariacica, através de um site", explica. Nas palavras de Vanderlei, o amor pelo animal foi imediato por parte do filho.
"A ideia veio do meu filho. Ele estava na internet pesquisando um animal de estimação e descobriu um ganso. Aí ele disse: 'Pai, eu quero esse ganso de estimação'. Ele (o animal) estava com um dia de nascido. No segundo dia, pegamos ele e começamos a cuidar. A Bebê faz três meses no dia 4 de novembro deste ano, inclusive, na minha data de nascimento. Desde bebêzinha ela vem à praia e todos já a conhecem"
Desde então, além de ter virado xodó da família, a ave virou celebridade no calçadão. Vanusa Santos Silva de Quadros, vendedora, 29 anos, num primeiro momento, confessa que achou a ideia de terem um ganso inusitada. Mas, segundo ela, logo depois ficou apaixonada pela Bebê, que praticamente virou um membro da família.
"Hoje eu acordo umas 4h30 da manhã pra limpar o quintal e deixar tudo limpinho. Na verdade nem tive opção, não é?", brinca.
Quem passava pelo calçadão na praia conversou com a reportagem de A Gazeta e disse ter ficado surpreso com a presença do bicho. O que também chamou a atenção foi o seu comportamento. A Bebê não avançou sobre ninguém que passava e foi tietada por idosos, adultos e, principalmente, pelas crianças.
Isabela Marchezi, de 26 anos, é uma das que amou ver o bicho. "Eu juro que nunca tinha visto um ganso no calçadão. Cachorro e gato a gente até espera. Mas amei", comentou. Adecir Corona, aposentado, 66 anos, também ficou encantado ao ver a ave passeando na orla. "É uma novidade, não é? É inusitado e diferente. Que tenhamos um bom convívio, bicho e humano", disse.