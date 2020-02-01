Gansa Bebê no calçadão na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Adalberto Cordeiro

Your browser does not support the audio element. Ganso de estimação rouba a cena no calçadão da Praia da Costa

Sábado, calçadão movimentado e sob o calor de 33º C na Praia da Costa, em Vila Velha, uma bebê chama a atenção de quem por lá passa. Mas não pense que é uma bebê qualquer. Pois é assim que a família do microempreendedor Vanderlei de Quadros, 32 anos, de Vila Garrido, se refere a gansa de estimação da família. Eles têm dois gansos, mas apenas a fêmea - que vai completar três meses - é quem sai para passear no calçadão.

A ideia de ter o animal partiu do filho João Victor da Silva de Quadros, de sete anos. "Já tinha um cachorro e uma calopsita. Mas queria um bicho diferente. Aí , estava pesquisando na internet e achei. Comprei a Bebê, em Cariacica, através de um site", explica. Nas palavras de Vanderlei, o amor pelo animal foi imediato por parte do filho.

"A ideia veio do meu filho. Ele estava na internet pesquisando um animal de estimação e descobriu um ganso. Aí ele disse: 'Pai, eu quero esse ganso de estimação'. Ele (o animal) estava com um dia de nascido. No segundo dia, pegamos ele e começamos a cuidar. A Bebê faz três meses no dia 4 de novembro deste ano, inclusive, na minha data de nascimento. Desde bebêzinha ela vem à praia e todos já a conhecem" Vanderlei de Quadros - Microempreendedor

Desde então, além de ter virado xodó da família, a ave virou celebridade no calçadão. Vanusa Santos Silva de Quadros, vendedora, 29 anos, num primeiro momento, confessa que achou a ideia de terem um ganso inusitada. Mas, segundo ela, logo depois ficou apaixonada pela Bebê, que praticamente virou um membro da família.

Família posa junto à gansa "Bebê" no calçadão na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Adalberto Cordeiro

"Hoje eu acordo umas 4h30 da manhã pra limpar o quintal e deixar tudo limpinho. Na verdade nem tive opção, não é?", brinca.

Quem passava pelo calçadão na praia conversou com a reportagem de A Gazeta e disse ter ficado surpreso com a presença do bicho. O que também chamou a atenção foi o seu comportamento. A Bebê não avançou sobre ninguém que passava e foi tietada por idosos, adultos e, principalmente, pelas crianças.

Crianças brincam com a gansa Bebê, na Praia da Costa Crédito: Adalberto Cordeiro

Isabela Marchezi, de 26 anos, é uma das que amou ver o bicho. "Eu juro que nunca tinha visto um ganso no calçadão. Cachorro e gato a gente até espera. Mas amei", comentou. Adecir Corona, aposentado, 66 anos, também ficou encantado ao ver a ave passeando na orla. "É uma novidade, não é? É inusitado e diferente. Que tenhamos um bom convívio, bicho e humano", disse.