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Previsão do tempo

Frente fria deve causar chuvas no ES e semana pode terminar mais fresca

De acordo com o Climatempo, até sábado, a temperatura na Grande Vitória pode ficar abaixo dos 30°C

Publicado em 26 de Março de 2019 às 12:39

Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

26 mar 2019 às 12:39
Semana pode acabar com temperaturas mais baixas Crédito: Michelli Angeli
Uma frente fria que “passeia” pela Região Sudeste deve chegar ao Espírito Santo nesta quarta-feira (27). O fenômeno tende a estimular o aumento da condição de chuva. Além disso, a semana que começou abafada, deve terminar com temperaturas abaixo dos 30°C na Grande Vitória. Já a tempestade tropical Iba continua ao largo do litoral do ES, mas se afasta cada vez mais para o alto-mar e não deve causar efeitos no continente.
Segundo informações do Climatempo, a frente fria prevista está associada a uma grande massa de ar frio de origem polar que também vai avançar para costa do Sul e do Sudeste do Brasil nos próximos dias. Os ventos frios começam a causar queda da temperatura no Estado durante esta quarta-feira (27), mas é na quinta e sexta-feira que o ar esfria mais. Neste dois dias, a temperatura máxima na Capital deve se manter abaixo dos 30°C. O sábado também será fresco.
Frente fria deve causar chuvas no ES e semana pode terminar mais fresca
> Tempestade tropical Iba: ventos chegaram a 101 km/h em alto-mar no ES
RAIOS
Nesta terça-feira (26), em Vitóriao dia continua quente, com sol e aumento da nebulosidade, com probabilidade de pancadas de chuva com raios durante a tarde e à noite. Mas a previsão é de chuva em pequenas áreas, não há condições para chuva generalizada. Algumas pancadas podem ser de moderadas a fortes, mas a chuva não deve ser intensa como na semana passada.
Até a sexta-feira, a umidade aumenta muito, estimulando a formação de uma camada densa camada de nuvens associada a uma chuva persistente.

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chuva Climatempo frente fria Grande Vitória tempestade
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