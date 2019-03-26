Frente fria deve causar chuvas no ES e semana pode terminar mais fresca

Segundo informações do, a frente fria prevista está associada a uma grande massa de ar frio de origem polar que também vai avançar para costa do Sul e do Sudeste do Brasil nos próximos dias. Os ventos frios começam a causar queda da temperatura no Estado durante esta quarta-feira (27), mas é na quinta e sexta-feira que o ar esfria mais. Neste dois dias, a temperatura máxima na Capital deve se manter abaixo dos 30°C. O sábado também será fresco.