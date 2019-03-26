Uma frente fria que “passeia” pela Região Sudeste deve chegar ao Espírito Santo nesta quarta-feira (27). O fenômeno tende a estimular o aumento da condição de chuva. Além disso, a semana que começou abafada, deve terminar com temperaturas abaixo dos 30°C na Grande Vitória. Já a tempestade tropical Iba continua ao largo do litoral do ES, mas se afasta cada vez mais para o alto-mar e não deve causar efeitos no continente.
Segundo informações do Climatempo, a frente fria prevista está associada a uma grande massa de ar frio de origem polar que também vai avançar para costa do Sul e do Sudeste do Brasil nos próximos dias. Os ventos frios começam a causar queda da temperatura no Estado durante esta quarta-feira (27), mas é na quinta e sexta-feira que o ar esfria mais. Neste dois dias, a temperatura máxima na Capital deve se manter abaixo dos 30°C. O sábado também será fresco.
Frente fria deve causar chuvas no ES e semana pode terminar mais fresca
RAIOS
Nesta terça-feira (26), em Vitória, o dia continua quente, com sol e aumento da nebulosidade, com probabilidade de pancadas de chuva com raios durante a tarde e à noite. Mas a previsão é de chuva em pequenas áreas, não há condições para chuva generalizada. Algumas pancadas podem ser de moderadas a fortes, mas a chuva não deve ser intensa como na semana passada.
Até a sexta-feira, a umidade aumenta muito, estimulando a formação de uma camada densa camada de nuvens associada a uma chuva persistente.