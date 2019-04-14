Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Convento

Frei Paulo: novo ânimo para a Festa da Penha

Guardião do Convento traz programação para atingir todos os públicos

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 23:46

Sullivan Silva

Sullivan Silva

Publicado em 

13 abr 2019 às 23:46
Frei Paulo quer que evento este ano tenha espaço para a fraternidade e celebração da alegria Crédito: Fernando Madeira
Há quatro anos a frente da Festa da Penha, Frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento, aposta em uma programação diversa para a vivência da alegria, durante o terceiro maior evento religioso do Brasil, que começa no próximo domingo, dia 21.
Além das tradicionais romarias, o franciscano de personalidade gentil e acolhedora detalha a festividade deste ano com atividades noturnas, envolvimento com a juventude e apresentações que vão desde música popular a bateria de escola de samba.
“Nunca foi tão necessário celebrar a festa das alegrias como agora, sobretudo nesse momento histórico que nosso país vive. Nós infelizmente vemos a qualidade de convivência decaindo, o crescimento da violência, da intolerância, do medo. No fundo vamos nos tornando pessoas lamurientas, tristes e desalentadas, e não combina conosco. Olhando para a necessidade de encher o mundo de alegria, especialmente entre a juventude, a festa organizou as atividades”, explica o frade.
MULTIDÃO
Em 2019 a Festa da Penha completa 448 edições e a expectativa é reunir cerca de 2 milhões de pessoas, entre fiéis, romeiros e turistas nos nove dias de evento. Entre os destaques estão as atrações da “Noite Franciscana”, com a participação da bateria da escola de samba Mocidade Unida da Glória (Mug) no Campinho do Convento, sob a coordenação de um dos frades do Convento, que também é músico.
“A Noite Franciscana é uma marca típica da Festa da Penha para confraternização. A marca da evangelização Franciscana é a fraternidade. É uma fraternidade onde cada um desempenha o seu dom. Temos alguns frades que cantam e têm os que pintam”, relata o guardião, que destaca o envolvimento de São Francisco com a poesia e a arte.
E acrescenta: “Vamos chamar o povo. Temos feito esse convite nos últimos anos para vir cantar com a gente. Cantar a vida, cantar a alegria, cantar a festa, cantar a ressurreição e cantar não só canções religiosas, mas canções populares também”, conclui.
Frei Paulo destaca que a principal preocupação deste e para os próximos anos é ampliar e oferecer mais possibilidade de participação dos fiéis na programação noturna. Além disso envolver as paróquias do interior do Espírito Santo.
“Nossa Senhora da Penha é padroeira de todo o Estado do Espírito Santo. Então a ideia, no futuro próximo, é que em cada cidade pudesse ocorrer uma programação”, disse o guardião.
VISITAS
O Convento da Penha é um dos pontos turísticos mais visitado da Grande Vitória. Segundo o frade, ainda não é possível mensurar com clareza a quantidade de pessoas que visitam o local todos os anos, porém, destaca que a cada ano o Convento está mais cheio em todos os dias da semana.
“A Festa da Penha é uma coroação daquilo que acontece o ano inteiro no Convento. Nos últimos anos a gente vem notando esse crescimento substancial no número de visitantes. É muito mais do que há 10 anos. Pelo movimento que vemos o ano inteiro podemos afirmar que a Festa da Penha vai crescer ainda mais”, afirmou com orgulho Frei Paulo.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Convento da Penha Festa da Penha Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados