Frei Paulo: novo ânimo para a Festa da Penha

Frei Paulo quer que evento este ano tenha espaço para a fraternidade e celebração da alegria Crédito: Fernando Madeira

Há quatro anos a frente da Festa da Penha, Frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento, aposta em uma programação diversa para a vivência da alegria, durante o terceiro maior evento religioso do Brasil, que começa no próximo domingo, dia 21.

Além das tradicionais romarias, o franciscano de personalidade gentil e acolhedora detalha a festividade deste ano com atividades noturnas, envolvimento com a juventude e apresentações que vão desde música popular a bateria de escola de samba.

“Nunca foi tão necessário celebrar a festa das alegrias como agora, sobretudo nesse momento histórico que nosso país vive. Nós infelizmente vemos a qualidade de convivência decaindo, o crescimento da violência, da intolerância, do medo. No fundo vamos nos tornando pessoas lamurientas, tristes e desalentadas, e não combina conosco. Olhando para a necessidade de encher o mundo de alegria, especialmente entre a juventude, a festa organizou as atividades”, explica o frade.

MULTIDÃO

Em 2019 a Festa da Penha completa 448 edições e a expectativa é reunir cerca de 2 milhões de pessoas, entre fiéis, romeiros e turistas nos nove dias de evento. Entre os destaques estão as atrações da “Noite Franciscana”, com a participação da bateria da escola de samba Mocidade Unida da Glória (Mug) no Campinho do Convento, sob a coordenação de um dos frades do Convento, que também é músico.

“A Noite Franciscana é uma marca típica da Festa da Penha para confraternização. A marca da evangelização Franciscana é a fraternidade. É uma fraternidade onde cada um desempenha o seu dom. Temos alguns frades que cantam e têm os que pintam”, relata o guardião, que destaca o envolvimento de São Francisco com a poesia e a arte.

E acrescenta: “Vamos chamar o povo. Temos feito esse convite nos últimos anos para vir cantar com a gente. Cantar a vida, cantar a alegria, cantar a festa, cantar a ressurreição e cantar não só canções religiosas, mas canções populares também”, conclui.

Frei Paulo destaca que a principal preocupação deste e para os próximos anos é ampliar e oferecer mais possibilidade de participação dos fiéis na programação noturna. Além disso envolver as paróquias do interior do Espírito Santo.

“Nossa Senhora da Penha é padroeira de todo o Estado do Espírito Santo. Então a ideia, no futuro próximo, é que em cada cidade pudesse ocorrer uma programação”, disse o guardião.

VISITAS

O Convento da Penha é um dos pontos turísticos mais visitado da Grande Vitória. Segundo o frade, ainda não é possível mensurar com clareza a quantidade de pessoas que visitam o local todos os anos, porém, destaca que a cada ano o Convento está mais cheio em todos os dias da semana.

“A Festa da Penha é uma coroação daquilo que acontece o ano inteiro no Convento. Nos últimos anos a gente vem notando esse crescimento substancial no número de visitantes. É muito mais do que há 10 anos. Pelo movimento que vemos o ano inteiro podemos afirmar que a Festa da Penha vai crescer ainda mais”, afirmou com orgulho Frei Paulo.