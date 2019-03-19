Fotógrafo do ES que teve equipamentos furtados faz vaquinha online

O fotógrafo profissional, Acidálio Teodoro Silva, de 49 anos, teve os equipamentos de trabalho furtados de dentro do carro no dia 3 de março, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo. Para voltar a trabalhar, o homem pede ajuda por meio de uma vaquinha virtual. O valor estimado da perda chega a R$ 30 mil e ele pretende arrecadar R$ 25 mil com auxílio dos participantes.
Acidálio contou, à época do assalto, que estava indo para um sítio e resolveu mudar a rota para a praia de Santa Cruz, momento em que parou o carro. Quando retornou, o porta-malas do veículo havia sido arrombado e os pertences dele e da esposa já não estavam mais lá.
O prejuízo inclui equipamentos caros, dentre eles duas câmeras, cinco lentes e um flash. Os documentos pessoais, à ocasião, foram encontrados por um idoso, que os entregou em uma delegacia do município vizinho de Fundão.
Para ajudar ao fotógrafo, acesso aqui o link da vaquinha.