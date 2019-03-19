Fotógrafo do ES que teve equipamentos furtados faz vaquinha online

O fotógrafo profissional, Acidálio Teodoro Silva, de 49 anos, teve os equipamentos de trabalho furtados de dentro do carro no dia 3 de março, em, região Norte do Espírito Santo. Para voltar a trabalhar, o homem pede ajuda por meio de uma vaquinha virtual. O valor estimado da perda chega a R$ 30 mil e ele pretende arrecadar R$ 25 mil com auxílio dos participantes.