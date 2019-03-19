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Solidariedade

Fotógrafo do ES que teve equipamentos furtados faz vaquinha online

O valor estimado da perda chega a R$ 30 mil e ele pretende arrecadar R$ 25 mil com auxílio dos participantes

Publicado em 19 de Março de 2019 às 20:20

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

19 mar 2019 às 20:20
Acidálio Teodoro Crédito: Acidálio Teodoro
O fotógrafo profissional, Acidálio Teodoro Silva, de 49 anos, teve os equipamentos de trabalho furtados de dentro do carro no dia 3 de março, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo. Para voltar a trabalhar, o homem pede ajuda por meio de uma vaquinha virtual. O valor estimado da perda chega a R$ 30 mil e ele pretende arrecadar R$ 25 mil com auxílio dos participantes.
> Funcionária de hospital no ES rouba cartão de idoso e saca R$ 40 mil
Acidálio contou, à época do assalto, que estava indo para um sítio e resolveu mudar a rota para a praia de Santa Cruz, momento em que parou o carro. Quando retornou, o porta-malas do veículo havia sido arrombado e os pertences dele e da esposa já não estavam mais lá.
O prejuízo inclui equipamentos caros, dentre eles duas câmeras, cinco lentes e um flash. Os documentos pessoais, à ocasião, foram encontrados por um idoso, que os entregou em uma delegacia do município vizinho de Fundão.
Para ajudar ao fotógrafo, acesso aqui o link da vaquinha.
> Jovem de Cariacica realiza cirurgia nos olhos com ajuda de amigos

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