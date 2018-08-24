Fotógrafo de A Gazeta ganha prêmio nacional de Direitos Humanos

Jocélia dos Santos, 33 anos, mostra uma pequena quantidade de arroz, feito no fogão a lenha, que será o almoço do dia dela e da filha Jaciele, 2 anos Crédito: Marcelo Prest | GZ

O fotógrafo Marcelo Prest, de A Gazeta, venceu o Prêmio Anamatra de Direitos Humanos, realizado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. A categoria da premiação, desta vez, era "no mundo do trabalho" e o júri elegeu os vencedores nas categorias Cidadã, Imprensa e Programa Trabalho, Justiça e Cidadania (TJC). Os resultados foram divulgados nesta sexta-feira (24).

Marcelo disputou com finalistas da Folha de São Paulo e do jornal O Povo. O trabalho dele, intitulado "A fome como herança", trazia a foto de Jocélia dos Santos, de 33 anos, ao lado da filha Jaciele, de 2. Esta é uma família de São Mateus, região Norte do Estado, que participou da série "A Vida no Lixo", que mostrou a luta de trabalhadores que sobrevivem do lixo.

Marcelo Prest, Fotógrafo de A Gazeta Crédito: Vitor Jubini

Gazeta Online, Marcelo compartilhou que já havia concorrido ao prêmio anteriormente, com tema sobre a seca no Espírito Santo. "É um prêmio desejado para reconhecimento profissional, e este foi um trabalho que participei do início ao fim, desde o desenvolvimento dele". Em conversa com o, Marcelo compartilhou que já havia concorrido ao prêmio anteriormente, com tema sobre a seca no. "É um prêmio desejado para reconhecimento profissional, e este foi um trabalho que participei do início ao fim, desde o desenvolvimento dele".

Na foto que fez Marcelo ganhar o prêmio nacional, Jocélia segura uma panela com um pouco de arroz feito no fogão a lenha com a sua filha ao lado. É possível ver detalhes do ambiente precário em que ambas vivem: uma casa de dois cômodos sem reboco e de piso de cimento.

O fotógrafo detalhou um pouco sobre a experiência de acompanhar o dia a dia de uma família que trabalha e vive no lixão. "Chegamos lá, vimos a realidade da Jocélia e, assim, comecei a acompanhá-la. Ela foi fazer o almoço e eu vi que ela não tinha nada pra preparar além do arroz", contou.