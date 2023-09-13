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INOVAÇÃO

Fórum discute diversidade e desafios do mercado tech no ES

Evento em Vila Velha terá palestrantes de destaque no mercado nacional. Especialistas discutirão a importância da diversidade e inclusão no mercado de trabalho
WANESSA EUSTACHIO

WANESSA EUSTACHIO

Publicado em 

13 set 2023 às 13:12

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 13:12

De acordo com a última estimativa do IBGE, 8,5 milhões de pessoas no Brasil estão à procura de emprego. Apesar disso, nas áreas relacionadas a tecnologia a balança é diferente: sobram vagas e faltam profissionais, num número que ultrapassa 532 mil postos de trabalho. Essa discrepância é um dos pontos de partida do 1º Fórum IOB Tech, que acontece em Vila Velha no dia 20 de novembro.
A iniciativa vai dedicar um dia inteiro de palestras e mesas de debate com especialistas locais e nacionais das áreas de Tecnologia, Educação, Mercado de Trabalho, Diversidade e Inclusão. O Fonte Hub, da Rede Gazeta, é um dos apoiadores.
"Faz parte da missão do Fonte apoiar iniciativas que criem espaço para discussões relevantes sobre o futuro tecnológico e os desafios aos quais estamos todos lançados, como forma de unir esforços para o entendimento dos impactos que enfrentaremos e nos prepararmos, fortalecendo nosso ecossistema de inovação", pontua a gerente de inovação da Rede Gazeta, Letícia Lima.
De acordo com a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), o cenário do mercado na área é desafiador: 75% das cadeiras na área hoje são ocupadas por homens brancos. Mulheres e pessoas negras ainda são minoria na tecnologia.
Renda do fórum será destinada aos projetos do IOB para formação de jovens em TI, com preparo e encaminhamento ao mercado de trabalho.
Renda do fórum será destinada aos projetos do IOB para formação de jovens em TI, com preparo e encaminhamento ao mercado de trabalho. Crédito: Crédito: Divulgação/Edson Chagas
Ao propor uma discussão sobre “Futuros tecnológicos e desafios humanos”, o Fórum IOB Tech traz ao Estado o diretor da plataforma Mercado Livre, Thiago Oliveira, e o CCO do ecossistema de inovação e educação "O Futuro das Coisas", Rodolfo Bonifácio. Os dois se juntam a nomes do Espírito Santo para discutir temas como cenários de futuro, diversidade no mercado tecnológico e impactos da Inteligência Artificial.
O valor arrecadado com a venda dos ingressos (vendidos a partir de R$ 45) será destinado aos projetos de diversidade e de inclusão de jovens no mercado de trabalho, promovidos pelo Instituto Oportunidade Brasil.
PARTICIPE: 1º FÓRUM IOB TECH
Quando: 20 de setembro
Onde: UVV, Vila Velha
Horário: das 8h às 17h20
Informações e inscrições:
Instagram: @institutooportunidadebrasil
Tel.: (27) 99299-0852

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