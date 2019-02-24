Foliões entram no clima do carnaval na arquibancada do Sambão do Povo

Antes mesmo de começar os desfiles das escolas de samba, na noite deste sábado (23), no Sambão do Povo, em Vitória, as arquibancadas já estavam completamente lotadas. Para entrar no clima, muitos foliões vieram prestigiar a festa fantasiados.
A pernambucana Edivalda Marques da Silva, que mora no Espírito Santo há mais de 30 anos, caprichou nos acessórios para prestigiar os desfiles, que, segundo ela, é para homenagear o estado onde vivia. "Eu já vim (nos desfiles) várias vezes, trouxe até a minha amiga. Eu tenho sangue nordestino, por isso amo o Carnaval", disse.
Pela primeira vez no Sambão do Povo, a amiga de Edilvalda, a técnica em Química, Marli Tose, também caprichou nos enfeites carnavalesco. Ela esperava com grande expectativa o início dos desfiles. "Eu morei 19 anos no Pará e ia no Festival de Parintins, a festa do boi. É maravilhoso, e aqui também é", contou.
O estudante de Direito Taiguara Evangelista Coutinho já curte o Carnaval de Vitória pela quinta vez. "A expectativa é a melhor possível! Carnaval é sempre bom! Cultura brasileira é sempre boa! Espero que as escolas façam o melhor espetáculo possível. Hoje, eu sou Jucutuquara, a última escola a desfilar. Vou ficar até o final, se Deus quiser!"
A secretária Rayane Aparecida Oliveira Victorino Ferreira curte o Carnaval de Vitória há mais de 10 anos e se declara sambista desde a barriga da mãe. "É de família! Amo o Carnaval de Vitória, venho em todos, sempre estou de corpo e alma presente, sempre fantasiada e com muita purpurina e brilho. Hoje eu sou MUG", declarou.
Entrando no clima dos enfeites carnavalesco, a estudante Isabela Rotelli, aproveita a oportunidade para vender arquinhos na arquibancada do Sambão do Povo. "Desde o ano passado, eu vi gente vendendo. Vi que era uma coisa que estava saindo muito e pensei: 'por que não'?", disse. Ela, que levou 10 arquinhos para vender na arquibancada, estava com o último nas mãos. "Fez muito sucesso. Além de vender, vou aproveitar para curtir também, né?", afirmou animada.