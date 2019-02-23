Folia: está tudo pronto para a transmissão do carnaval pela TV Gazeta

Está tudo pronto para a transmissão ao vivo do Carnaval de Vitória pela TV Gazeta Crédito: Bernardo Coutinho

Está tudo pronto para a transmissão ao vivo do Carnaval de Vitória no sábado (23) pela TV Gazeta. Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial poderão ser vistos nas TVs das casas de todos os capixabas a partir das 22h45, diretamente do estúdio panorâmico montado no final do Sambão do Povo, com vista privilegiada para as arquibancadas e para a avenida do Sambão do Povo. Também serão usados drones na transmissão.

A exibição irá começar durante a passagem da primeira escola, Imperatriz do Forte. Dentro do estúdio panorâmico, os apresentadores da TV Gazeta Mário Bonela e Daniela Abreu vão conduzir a transmissão em companhia dos comentaristas: a jornalista e colunista de A GAZETA Any Cometti, o jornalista Jace Teodoro e o produtor musical Glaydson Santos.

É o segundo ano que a TV Gazeta transmite o desfile. “Ano passado era tudo novidade. Sabendo que deu certo, podemos trabalhar nossa expectativa para este ano”, diz Daniela.

Já Mário afirma que fica feliz em “mostrar o que é nosso” ao povo capixaba. “É uma satisfação devido à grandiosidade do evento, e também por representar um evento peculiar do Espírito Santo”.

Além da TV, os internautas poderão assistir aos desfiles de qualquer parte do mundo pelo portal de notícias G1 ES.

PROFISSIONAIS

Para o evento, a TV Gazeta mobilizou 90 profissionais envolvidos na área de operação, jornalismo, produção, tecnologia e programação. “São 17 câmeras espalhadas pelo sambódromo. Vamos ter drones, uma plataforma de quase 30 metros de altura, onde vai estar nossa câmera principal. Também teremos câmeras sem fio para mostrar ao telespectador o meio do desfile, ala por ala”, explica o gerente de Operação e Produção da TV Gazeta, Carlos Gonzaga.

Para a transmissão, os profissionais da TV Gazeta recorreram à experiência do diretor de Projetos e Eventos Especiais do Jornalismo da TV Globo, Fernando Gueiros. Ele é responsável pela transmissão dos desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, e eventos como as Jogos Olímpicos, posse presidencial e visita do Papa ao Brasil, entre outras que necessitam do deslocamento dos âncoras do Jornal Nacional.

Fernando está na Capital para acompanhar os detalhes da transmissão do Carnaval de Vitória, como o posicionamento de câmeras e montagem de estúdio panorâmico, projeto que trouxe baseado na cobertura do Carnaval de São Paulo.

“Nosso trabalho é para levar ao telespectador o melhor ponto de vista. A televisão tem essa característica de engrandecer o mundo real, e o Carnaval de Vitória ganhou com a transmissão da TV Gazeta”, afirma.

VISIBILIDADE

A transmissão televisiva do Carnaval de Vitória proporciona uma visibilidade às escolas de samba para além do Espírito Santo. Sucesso que é comemorado pelo editor-chefe da TV Gazeta, André Junqueira.

“Nosso objetivo não é só alcançar um grau de excelência dentro do Estado, mas levar isso a outras partes do Brasil e do mundo. Ano passado tivemos muita interação de fora do país. A hashtag do carnaval da TV Gazeta estava nos trend topics mundiais do Twitter e isso nos enche de orgulho”, diz.

Para o Diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, a empresa alcança com a transmissão um de seus principais propósitos que é impulsionar o desenvolver do Estado. “Isso se faz através do nosso jornalismo, do nosso entretenimento, e carnaval se encaixa nessa proximidade com os capixabas. A transmissão é uma forma da gente levar a todos os capixabas uma festa popular maravilhosa que nem todo mundo pode presenciar no local”, afirma.

Além da transmissão na TV, a cobertura completa do carnaval receberá atenção especial de todos os veículos da Rede Gazeta. Serão 180 profissionais envolvidos ao todo. Na CBN Vitória, o ouvinte acompanhará flashes ao vivo durante os desfiles. No Gazeta Online, muitas galerias de fotos das escolas e dos camarotes, além de uma cobertura especial pelas redes sociais. E na segunda-feira, dia 25, os leitores de A GAZETA conferem um caderno especial dos desfiles.

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