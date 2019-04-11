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Bagagem de mão

Fiscalização de bagagem de mão ainda não vale no Aeroporto de Vitória

Inicialmente, medida vale em quatro aeroportos do país; o processo começa como campanha de conscientização e não haverá, por enquanto, punição para passageiro que não respeitar tamanho da bagagem

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 22:09

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

10 abr 2019 às 22:09
Fiscalização em bagagens de mão começou nesta quarta-feira (10) em aeroportos do Brasil Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil
Começou nesta quarta-feira (10) uma campanha da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) que consiste em fiscalizar bagagens de mão nos aeroportos do Brasil. Nesta data, a medida começou a valer em quatro aeroportos do país — Aeroporto Juscelino Kubitschek (Brasília/DF); Aeroporto Afonso Pena (Curitiba/PR), Aeroporto Viracopos (Campinas/SP), Aeroporto Aluízio Alves (Natal/RN). A reportagem do Gazeta Online questionou a Abear sobre quando a fiscalização vai começar no Aeroporto de Vitória, mas ainda não existe nenhuma previsão. "Não há previsão do Aeroporto de Vitória ser incluído no processo de triagem de bagagens", informou em nota.
A associação informou que o objetivo desta ação é agilizar o fluxo dos clientes nas áreas de embarque, evitando atrasos e trazendo maior conforto para todos os passageiros. No total, 15 aeroportos brasileiros vão participar desta iniciativa. Na fase de implementação, foram divididos três grupos com início entre os dias 10 e 24 de abril. Em cada aeroporto haverá um período de duas semanas de caráter estritamente educativo, informando os passageiros sobre as medidas das bagagens de mão.
> Funcionários da Infraero fazem entrevista de emprego em outros órgãos
Desde 2017, quando uma resolução da Anac) começou a valer, as companhias aéreas passaram a cobrar pelo despacho de bagagens. A única mala sempre gratuita para o passageiro é a de mão, que só pode ser uma por pessoa e precisa pesar até 10 quilos.
A Anac reforçou que as medidas das bagagens de mão (55 centímetros de altura x 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade) seguem os padrões da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês), para melhor acomodação, conforto e segurança. A medição será feita por meio de um gabarito: modelo que as empresas adotaram para medir as malas.
DATAS DE IMPLEMENTAÇÃO NOS AEROPORTOS PARTICIPANTES
10 de abril: Aeroporto Juscelino Kubitschek (Brasília/DF); Aeroporto Afonso Pena (Curitiba/PR), Aeroporto Viracopos (Campinas/SP), Aeroporto Aluízio Alves (Natal/RN)
Período de orientação ao passageiro: até 24/abril
Início da triagem: 25/abril
17 de abril: Aeroporto de Confins (Belo Horizonte/MG), Aeroporto Pinto Martins (Fortaleza/CE), Aeroporto Guararapes - Gilberto Freyre (Recife/PE), Aeroporto Luís Eduardo Magalhães (Salvador/BA), Aeroporto Val-de-Cans - Júlio Cezar Ribeiro (Belém/PA)
Período de orientação ao passageiro: até 1/maio
Início da triagem: 2/maio
24 de abril: Aeroporto Santa Genoveva (Goiânia/GO), Aeroporto Salgado Filho (Porto Alegre/RS), Aeroporto de Congonhas (São Paulo/SP), Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos/SP); Aeroporto RIOGaleão - Tom Jobim (Rio de Janeiro/RJ), Aeroporto Santos Dumont (Rio de Janeiro/RJ)
Período de orientação ao passageiro: até 12/maio
Início da triagem: 13/maio

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