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Vitória

Fio caído complica trânsito nos dois sentidos da Leitão da Silva

Um funcionário de uma empresa de TV por assinatura e telefonia informou que um caminhão passou na via de madrugada, por volta das 4h, e arrebentou o cabo de aço que sustenta os fios

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 10:21

Publicado em 

25 abr 2019 às 10:21
Um fio de telefonia caído na Avenida Leitão da Silva, próximo ao cruzamento da Avenida Cezar Hilal, em Vitória, atrapalha o trânsito nos dois sentidos da via na manhã desta quinta-feira (25). 
Um funcionário de uma empresa de TV por assinatura e telefonia informou que um caminhão passou na via de madrugada, por volta das 4h, e arrebentou o cabo de aço que sustenta os fios.
Não há previsão de horário para que a situação seja resolvida. Apenas uma faixa em cada sentido da pista está liberada para a passagem de veículos.
Com informações de Eduardo Dias

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