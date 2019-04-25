Fio caído complica trânsito nos dois sentidos da Leitão da Silva

Um fio de telefonia caído na Avenida Leitão da Silva, próximo ao cruzamento da Avenida Cezar Hilal, em Vitória, atrapalha o trânsito nos dois sentidos da via na manhã desta quinta-feira (25).
Um funcionário de uma empresa de TV por assinatura e telefonia informou que um caminhão passou na via de madrugada, por volta das 4h, e arrebentou o cabo de aço que sustenta os fios.
Não há previsão de horário para que a situação seja resolvida. Apenas uma faixa em cada sentido da pista está liberada para a passagem de veículos.
Com informações de Eduardo Dias