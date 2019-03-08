Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Calor continua

Final de semana pode ter pancadas de chuva no ES

Segundo o Climatempo, há previsão de pancadas de chuva para o litoral do ES e próximo à divisa com MG até sábado (9)

Publicado em 

08 mar 2019 às 14:40

Publicado em 08 de Março de 2019 às 14:40

Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini | GZ
O final de semana no Espírito Santo pode ter algumas pancadas de chuva isoladas, mas mesmo assim a temperatura continua alta. Segundo o Climatempo, ainda nesta sexta-feira (8), o calor e a umidade podem causar chuvas a qualquer momento na Grande Vitória e, durante sábado e domingo, essas pancadas podem acontecer em locais que fazem divisa com Minas Gerais.
Hoje, o calor e a umidade são fatores que facilitam o crescimento de nuvens e a ocorrência de pancadas de chuva pontuais e fortes, que podem vir acompanhadas de raios, a qualquer hora do dia na Grande Vitória. A temperatura máxima prevista para hoje é de 32°C e a mínima pode ser de 23°C.
Sábado (9), as pancadas de chuva acontecem de forma bem isolada pelo litoral do ES e de forma passageira. Em locais que fazem divisa com Minas, essas pancadas podem chegar mais fortes e com raios, mas também de forma pontual. Em Vitória, a máxima prevista é de 33°C e a mínima é de 23°C.
No domingo (10), não há previsão de chuva para a faixa litorânea do Estado, incluindo a Grande Vitória. O calor aumenta na Capital e em Vila Velha, com previsão de máxima de 34°C e mínima de 22°C. Há previsão para chuvas isoladas e pontuais nas cidades próximas à divisa do ES com Minas Gerais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Climatempo Grande Vitória litoral Previsão do Tempo Vila Velha Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES
Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados