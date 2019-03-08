Final de semana pode ter pancadas de chuva no ES

O final de semana no Espírito Santo pode ter algumas pancadas de chuva isoladas, mas mesmo assim a temperatura continua alta. Segundo o Climatempo, ainda nesta sexta-feira (8), o calor e a umidade podem causar chuvas a qualquer momento na Grande Vitória e, durante sábado e domingo, essas pancadas podem acontecer em locais que fazem divisa com Minas Gerais.
Hoje, o calor e a umidade são fatores que facilitam o crescimento de nuvens e a ocorrência de pancadas de chuva pontuais e fortes, que podem vir acompanhadas de raios, a qualquer hora do dia na Grande Vitória. A temperatura máxima prevista para hoje é de 32°C e a mínima pode ser de 23°C.
Sábado (9), as pancadas de chuva acontecem de forma bem isolada pelo litoral do ES e de forma passageira. Em locais que fazem divisa com Minas, essas pancadas podem chegar mais fortes e com raios, mas também de forma pontual. Em Vitória, a máxima prevista é de 33°C e a mínima é de 23°C.
No domingo (10), não há previsão de chuva para a faixa litorânea do Estado, incluindo a Grande Vitória. O calor aumenta na Capital e em Vila Velha, com previsão de máxima de 34°C e mínima de 22°C. Há previsão para chuvas isoladas e pontuais nas cidades próximas à divisa do ES com Minas Gerais.