Final de semana pode ter pancadas de chuva no ES

O final de semana no Espírito Santo pode ter algumas pancadas de chuva isoladas, mas mesmo assim a temperatura continua alta. Segundo o, ainda nesta sexta-feira (8), o calor e a umidade podem causar chuvas a qualquer momento nae, durante sábado e domingo, essas pancadas podem acontecer em locais que fazem divisa com Minas Gerais.

Hoje, o calor e a umidade são fatores que facilitam o crescimento de nuvens e a ocorrência de pancadas de chuva pontuais e fortes, que podem vir acompanhadas de raios, a qualquer hora do dia na Grande Vitória. A temperatura máxima prevista para hoje é de 32°C e a mínima pode ser de 23°C.