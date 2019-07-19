Final de semana deve ser de chuva e ventania em todo ES

A umidade marítima vai colaborar para formação de nuvens e a ocorrência de chuva durante os próximos dias, no Espírito Santo. Até o próximo domingo (21), a nebulosidade se espalha por todo Estado, provocando chuva fraca e frequente em vários momentos do dia, principalmente na faixa leste, onde está a. Os volumes de chuva podem acumular até 30 milímetros em várias localidades.