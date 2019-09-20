Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Final de semana começa com sol no Espírito Santo

Na capital Vitória a temperatura registra a mínima de 23 °C e máxima de 33 °C

Publicado em 

20 set 2019 às 16:27

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 16:27

Sábado (21) começa com sol para o capixaba Crédito: Natalia Vicente
O final de semana para o capixaba começa com sol e calor, mas ao fim do dia há possibilidade de chuva passageira apenas no trecho sudeste da região sul, inclusive no litoral, e no extremo sul da Grande Vitória. Nas demais áreas do Estado não há expectativa de chuva. 
Os ventos continuam soprando com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano. Na Grande Vitória o predomínio de sol deixa as temperaturas com mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.
Região Sul, o aumento de nuvens ao longo do dia deixa o tempo com previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas a temperatura mínima será de 22 °C e máxima de 36 °C. Já nas áreas altas a  mínima é de 19 °C e máxima de 35 °C.
> ES tem alerta de ventos de até 75 km/h e ondas de 4 metros
Na Região Norte o termômetro registra temperatura mínima de 19 °C e máxima de 34 °C, enquanto na Região Serrana, nas áreas altas, o dia começa com a temperatura mínima de 16 °C e máxima chega  34 °C.
DOMINGO
O último dia do inverno no Hemisfério Sul será marcado pela diminuição do abafamento na metade sul do Estado, devido ao avanço de uma frente fria. O domingo será de variação de nebulosidade em todo o Espírito Santo, com chuva em alguns momentos (exceto no noroeste e extremo norte).
Na Grande Vitória diminuição do calor e chuvas ocasionais deixa a temperatura  com mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Já Região Norte, não há expectativa de chuva e o ar segue abafado. A temperatura mínima é de 18 °C e máxima chega a 33 °C.
Na Região Nordeste, há possibilidade de chuvas ocasionais no final do dia. Os termômetros registram a mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

calor chuva frente fria
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados