Final de semana começa com sol no Espírito Santo

O final de semana para o capixaba começa com sol e calor, mas ao fim do dia há possibilidade de chuva passageira apenas no trecho sudeste da região sul, inclusive no litoral, e no extremo sul da Grande Vitória. Nas demais áreas do Estado não há expectativa de chuva.
Os ventos continuam soprando com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano. Na Grande Vitória o predomínio de sol deixa as temperaturas com mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.
Já Região Sul, o aumento de nuvens ao longo do dia deixa o tempo com previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas a temperatura mínima será de 22 °C e máxima de 36 °C. Já nas áreas altas a mínima é de 19 °C e máxima de 35 °C.
Na Região Norte o termômetro registra temperatura mínima de 19 °C e máxima de 34 °C, enquanto na Região Serrana, nas áreas altas, o dia começa com a temperatura mínima de 16 °C e máxima chega 34 °C.
DOMINGO
O último dia do inverno no Hemisfério Sul será marcado pela diminuição do abafamento na metade sul do Estado, devido ao avanço de uma frente fria. O domingo será de variação de nebulosidade em todo o Espírito Santo, com chuva em alguns momentos (exceto no noroeste e extremo norte).
Na Grande Vitória diminuição do calor e chuvas ocasionais deixa a temperatura com mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Já Região Norte, não há expectativa de chuva e o ar segue abafado. A temperatura mínima é de 18 °C e máxima chega a 33 °C.
Na Região Nordeste, há possibilidade de chuvas ocasionais no final do dia. Os termômetros registram a mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.