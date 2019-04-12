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Previsão do tempo

Final de semana com tempo seco e quente em todo o Espírito Santo

Segundo o Climatempo, há probabilidade de chuvas rápidas, principalmente no período da tarde, em todas as regiões do ES a partir de sábado (13)

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 13:38

Publicado em 

12 abr 2019 às 13:38
A primeira quinzena de abril deve terminar com sol, calor e pancadas de chuva rápidas por todo o Espírito Santo. O ar deve ficar mais seco a partir desta sexta-feira (12) e, de acordo com o Climatempo, menos áreas de instabilidade aparecem e a chance de temporais diminui.
Nesta sexta-feira (12) há probabilidade de chuva para a região Norte do ES. Já em Vitória, e no Sul capixaba, o sol predomina. Na Capital, a temperatura máxima esperada é de 32°C e, a mínima, 20°C.
Para o sábado (13), o sol predomina na Grande Vitória. Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens. Pode chover rápido no período da tarde, em áreas das regiões Sul, Serrana, Norte, Nordeste e Noroeste. Nas demais áreas o sol predomina e não chove. Em Vitória, a temperatura máxima pode ser de 33°C e, a mínima, de 22°C. 
No domingo (14), o tempo deve ser de sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuvas rápidas em alguns momentos por todo o Estado. As áreas próximas ao litoral podem ter chuva mais frequente, enquanto as demais áreas do Estado têm maior chance de chuva à tarde. A temperatura máxima gira em torno dos 32°C e, a mínima, de 23°C. 

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