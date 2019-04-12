Final de semana com tempo seco e quente em todo o Espírito Santo

A primeira quinzena de abril deve terminar com sol, calor e pancadas de chuva rápidas por todo o Espírito Santo. O ar deve ficar mais seco a partir desta sexta-feira (12) e, de acordo com o, menos áreas de instabilidade aparecem e a chance de temporais diminui.

Nesta sexta-feira (12) há probabilidade de chuva para a região Norte do ES. Já eme no Sul capixaba, o sol predomina. Na Capital, a temperatura máxima esperada é de 32°C e, a mínima, 20°C.

Para o sábado (13), o sol predomina na. Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens. Pode chover rápido no período da tarde, em áreas das regiões Sul, Serrana, Norte, Nordeste e Noroeste. Nas demais áreas o sol predomina e não chove. Em Vitória, a temperatura máxima pode ser de 33°C e, a mínima, de 22°C.

No domingo (14), o tempo deve ser de sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuvas rápidas em alguns momentos por todo o Estado. As áreas próximas ao litoral podem ter chuva mais frequente, enquanto as demais áreas do Estado têm maior chance de chuva à tarde. A temperatura máxima gira em torno dos 32°C e, a mínima, de 23°C.