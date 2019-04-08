Festa da Penha: jovens vão virar a madrugada em comunhão com a santa

Jovens farão vigília com louvor e oração na Festa da Penha 2019 Crédito: Fernando Madeira

Jovens católicos de diversas dioceses do Espírito Santo se preparam para a primeira vigília da juventude na programação da Festa da Penha 2019. O encontro acontece no próximo dia 28, um domingo, durante a noite e madrugada, no Campinho do Convento, em Vila Velha. Os organizadores esperam reunir mais de 3 mil fiéis no local.

Organizado pela Comissão da Juventude da Arquidiocese de Vitória, a vigília é um momento de oração e adoração a Deus, e foi pensada nas características da Jornada Mundial da Juventude, evento católico realizado com a presença do Papa Francisco. A última edição aconteceu no início do ano no Panamá e contou com a participação de jovens do Estado.

“A vigília dos jovens é um pouco da Jornada Mundial da Juventude na Festa da Penha. Um momento de reunir os jovens diante de Jesus Eucarístico para poder rezar e adorar. Colocar os jovens em oração”, explicou Rômulo Benha, secretário da Comissão da Juventude da Arquidiocese de Vitória.

Antes da vigília os jovens se concentrarão na Igreja do Rosário, localizada na Prainha, para juntos subirem até o Campinho do Convento. “Vamos nos reunir em uma Santa Missa, e logo após teremos o momento de adoração eucarística que vai perpetuar durante toda a madrugada. É um momento de profunda oração e de louvor”, afirmou Rômulo entusiasmado com a vigília.

A jovem Isabela Fernandes, de 21 anos, destaca que o encontro será animado, e que os jovens participantes podem levar suas cadeiras, colchonetes, lanche e saco de dormir, caso se sintam cansados. “Numa vigília fazemos o momento de adoração, de louvor, de animação e intercessão. A música nos ajuda a interiorizar e ficar acordado porque é a noite inteira”, disse Isabela, que é missionária e que participa da equipe de música na Comunidade Católica Água Viva.





EVANGELIZAÇÃO

Segundo frei Paulo Roberto Pereira, Guardião do Convento, a Festa da Penha 2019 pretende atrair e resgatar a criatividade e a boa energia de jovens fiéis. “A gente tem a necessidade de resgatar a criatividade. Tem um dado interessante que grande parte das pessoas fazem trabalhos voluntários. Em questões ecológicas, se tem uma força juvenil muito grande. O jovem tem a força de mudar o mundo”, valoriza o frei.

O Guardião ressalta ainda, a preocupação da igreja com os desalentos de vida dos fiéis, principalmente os mais jovens. Segundo ele, grande motivação da Festa da Penha é anunciar a alegria.

“Foi publicado uma reportagem sobre os jovens que não trabalham e não estudam. É um número altíssimo, elevadíssimo, de pessoas desalentadas e a igreja está preocupada em reverter esse desalento. A Festa da Penha inclusive é a motivação por Nossa Senhora das Alegrias, e estamos vivendo um mundo tão entristecido, tão desesperançado. A relevância da Festa da Penha se dá no anúncio da Alegria. Da alegria da vida nova, da vida plena”, destaca Frei Paulo Roberto.

FESTA DA PENHA

A Festa da Penha 2019 tem início no domingo de Páscoa (21). Serão oito dias de uma programação que inclui missas e romarias. A principal, a Romaria dos homens no sábado (27), deve reunir aproximadamente 400 mil fiéis. A Festa é o maior evento religioso do Espírito Santo e terceira maior festividade que celebra Maria no Brasil.

SAIBA MAIS

Vigília Jovem

Domingo (28)

A Vigília Eucarística Jovem acontece no Campinho do Convento a partir das 22h. O evento começa com a celebração da Santa Missa e se estende por toda madrugada.

Festa da Penha

Oitavário

Serão oito dias de missas e romarias no Convento e no Parque da Prainha, em Vila Vela. A festa tem início no dia 21, domingo de páscoa.

Romaria dos Homens

Sábado (27)