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Festa da Penha: drone captura lindas imagens da Procissão Marítima

A procissão, que saiu de Vila Velha por volta de 10 horas deste sábado (27), levou a imagem da Nossa Senhora da Penha até Vitória

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 15:08

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

27 abr 2019 às 15:08
Na manhã deste sábado (27), a Procissão Marítima saiu da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Estado, em Vila Velha, com destino à Ilha das Caieiras, em Vitória. As imagens feitas pela página @dronecapixaba, gravadas com um drone, mostram as belezas da procissão que é mais conhecida como "remaria".
Fieis saíram de canoa, caiaque e até standup paddle para acompanhar a imagem da padroeira do Espírito Santo. Eles se concentraram na Praia do Ribeiro, em Vila Velha. Ao todo, os romeiros percorreram cerca de três quilômetros no mar.
> Veja a programação da Festa da Penha 2019
Os romeiros levaram a imagem da Nossa Senhora da Penha que retorna ao município canela verde na Romaria dos Homens, a partir de 19 horas. A concentração está marcada para as 18 horas na Catedral de Vitória. 
VEJA VÍDEO
(Com informações de Fabio Linhares, da TV Gazeta)
 

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