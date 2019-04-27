Festa da Penha: drone captura lindas imagens da Procissão Marítima

Na manhã deste sábado (27), a Procissão Marítima saiu da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Estado, em Vila Velha, com destino à Ilha das Caieiras, em Vitória. As imagens feitas pela página @dronecapixaba, gravadas com um drone, mostram as belezas da procissão que é mais conhecida como "remaria".

Fieis saíram de canoa, caiaque e até standup paddle para acompanhar a imagem da padroeira do Espírito Santo. Eles se concentraram na Praia do Ribeiro, em Vila Velha. Ao todo, os romeiros percorreram cerca de três quilômetros no mar.

Os romeiros levaram a imagem da Nossa Senhora da Penha que retorna ao município canela verde na Romaria dos Homens, a partir de 19 horas. A concentração está marcada para as 18 horas na Catedral de Vitória.

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(Com informações de Fabio Linhares, da TV Gazeta)