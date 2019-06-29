Feirantes protestam contra mudança de local da feira de Itacibá

Moradores e feirantes fecharam a Rua São João, em Itacibá, em Cariacica, como protesto pela mudança de local da feira Crédito: Reprodução

Feirantes e moradores fecharam o trânsito na Rua São João, no bairro Itacibá, em Cariacica, na tarde deste sábado (29). A manifestação foi em protesto à mudança de local da feira, que acontece no bairro há 42 anos. A interdição aconteceu por volta das 14 horas.

A presidente da Associação de Feirantes da Grande Vitória, Rosilda Maria de Jesus Freitas – conhecida como Rose da Feira –, 45 anos, explicou que os feirantes e alguns moradores do bairro estão insatisfeitos com a mudança do local da feira e alegam que não houve conversa entre o poder executivo e os feirantes para definir o novo local.

"Com a mudança do trânsito na região, ficamos impossibilitados de continuar com a feira na Rua São João. A Prefeitura de Cariacica informou que deveríamos ir para frente da Vale, mas não vamos para lá, é uma região insalubre. Somos em 65 famílias e ainda há os consumidores, que já disseram que não vão para lá", afirmou Rose da Feira.

A presidente da associação disse ainda que a manifestação deste sábado é para mostrar a insatisfação de feirantes e moradores. Ao longo da semana, os feirante pretendem reivindicar um local para a feira continuar, pois eles não querem sair do bairro.

Muitos moradores também estão insatisfeitos com a situação. Segundo a moradora Scheila Cristini Freitas da Silva, que reside em Itacibá há 15 anos, a mudança não vai prejudicar só os feirantes e comerciantes, mas o bairro como um todo.

"Agora em Itacibá não vai ter mais nada, porque a feira na rua São João era certa todo sábado. Aqui tem muitos idosos. Como eles vão se locomover até a rua da Vale para ir à nova feira? Ninguém daqui vai conseguir ir", pontuou.

A Prefeitura de Cariacica foi procurada para se pronunciar sobre o assunto. Por meio de nota, a administração municipal disse que devido a implantação do Binário de Itacibá, aberto pelo DER para melhorar a mobilidade da região, a realização da feira na Rua São João ficou inviabilizada. "O município em comum acordo com a comunidade transferiu a feira para a Avenida Vale do Rio Doce, no mesmo bairro", afirmou a nota enviada por volta de 16 horas deste sábado (29) ao Gazeta Online.

Por volta de 18h30, a prefeitura entrou em contato com a Redação Multimídia e atualizou a nota enviada anteriormente. No novo posicionamento, a administração municipal reforça que realizou diversas reuniões com representantes dos moradores e dos feirantes. De acordo com a prefeitura, a Rua Hugo Silveira chegou a ser sugerida pelo município e não foi aceita pelos moradores, mas foi aceita pelos feirantes.

"A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, responsável pela gestão da feira no município, afirma que mantém o diálogo com as partes, e reforça que não sendo na via (rua São João) que compõe o binário aberto pelo Governo do Estado, o município receberá a sugestão da comunidade e avaliará as condições de implantação da feira no local", finalizou.

Feira de Itacibá