Farol de Santa Luzia é reaberto à visitação em Vila Velha

Um dos principais símbolos turísticos do Estado, o Farol de Santa Luzia, em Vila Velha, está reaberto para visitação. Depois de quase dois meses de obras para readequação da estrutura, agora moradores do município e turistas podem aproveitar melhor o espaço, que passou a contar com dois mirantes. A área também foi adaptada para receber cadeirantes para os quais foram colocadas rampas que levam até um ponto mais próximo do mar para contemplação.
Em 5 de novembro deste ano, o espaço havia sido fechado para as obras de revitalização e qualificação. A execução do projeto previa as intervenções na área física para garantir mais acessibilidade e melhor aproveitamento do espaço. Também foram feitos a alteração da rede elétrica, incluindo a colocação de lâmpadas de led nos postes, a manutenção das instalações de uso comum, como a sala do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), e o projeto luminotécnico do farol.
Localizado na entrada da Baía de Vitória, em uma área da União sob responsabilidade da Capitania dos Portos do Espírito Santo, o farol tem 17 metros de altura e ilumina o mar com lâmpadas de 3 mil watts de potência. O equipamento serve para orientar as embarcações que se deslocam a uma distância de cerca de 60 km da costa capixaba, segundo informações da Capitania.
"O farol é um importante equipamento ao navegante, sinalizando o caminho para chegar com segurança ao porto. Para o Estado e o município, tem o papel também de atrair o turista a esse belo litoral. O farol está agora mais qualificado e com acessibilidade, para convidar as pessoas a estarem aqui presentes", ressalta o comandante Silvio Fernando Ferreira, Capitão dos Portos no Estado.
Farol de Santa Luzia, em Vila Velha, ficará aberto para visitação no verão
Do farol, o visitante tem uma visão ampla dos municípios de Vitória e de Serra, agora ainda mais privilegiada pela implantação dos mirantes. A sua área é bastante visitada desde sua reabertura ao público, em novembro de 2016, após um termo de cooperação entre a Capitania dos Portos e a Prefeitura de Vila Velha, com uma média de 4 mil visitantes por mês na alta temporada.
Em outubro de 2018, já haviam sido realizadas intervenções na pintura externa do farol e obras para instalação do canhão histórico, encontrado durante dragagem na Baía de Vitória. Agora, a partir desta nova intervenção, mais melhorias para quem visita o espaço, que tem entrada gratuita e está aberto de terça a domingo, das 9h às 16h30. O capitão Silvio acrescenta que, no farol, também fica um marinheiro disponível para oferecer informações. "Temos ainda a sala da memória que conta a história do farol, da navegação, ou seja, é sempre possível aprender. Agora, nosso sonho é que, no futuro, também tenha um museu aqui", revela.
EQUIPAMENTO MECÂNICO MAIS ANTIGO DO ES
Para Manoel Goes, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV), a reabertura do espaço é a consolidação de um lugar de visitação histórico e importante para o turismo. Segundo ele, datado de 1892, o farol é o equipamento mecânico mais antigo em funcionamento do Estado. "Nessa nova fase, visa melhor atender o visitante, com uma leitura moderna e segura. Para visitação, tenho certeza que vai surpreender e, em pouco tempo, deve ser o segundo ponto em visitação, perdendo apenas para o Convento da Penha. Para divulgação da nossa história, é fundamental manter esse espaço aberto", conclui.
VISITE O FAROL
- Entrada gratuita
- Dias: terça-feira a domingo
- Horário: das 9h às 16h30
- Endereço: Rua Santa Luzia, 2, Praia da Costa, Vila Velha