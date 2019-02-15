Fantasias para o Carnaval de Vitória a partir de R$ 30

Jucutuquara - Reta final para o Carnaval de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Quem quer desfilar no Carnaval de Vitória tem de correr para conseguir a sua fantasia. Em algumas escolas, como a Mocidade Unida da Glória (MUG), os trajes se esgotaram. Mas em outras ainda há algumas últimas unidades.

Dá para desfilar no Grupo Especial, que entra no Sambão do Povo no sábado, dia 23, pagando R$ 30 pela Novo Império, que, neste ano, canta o enredo “De Maria às Marias, um grito de liberdade”. Para quem quiser investir mais, o preço das fantasias pode chegar a R$ 250. Entretanto, há alguns descontos. Grupos, geralmente formados por mais de cinco pessoas, pagam um valor menor por cada unidade.

Já para o Grupo A também há oportunidades. Na Tradição Serrana, que desfila na sexta-feira, dia 22, uma fantasia sai a R$ 70 e duas a R$ 80. Em outras agremiações também é possível dividir no cartão de crédito. Assinantes de A GAZETA têm desconto especial na Pega no Samba: uma fantasia sai a R$ 100 e duas s R$ 150.

ESCOLHA A SUA

Grupo A

Desfila na sexta-feira (dia 22)

Barreiros

Quanto : R$ 100 a unidade. Comprando cinco, cada uma sai a R$ 80.

Como comprar: na quadra da escola. Rua Mestre Ângelo, 68, Santa Martha, Vitória.

Enredo : É tempo de amar.

Rosas de Ouro

Quanto : R$ 35.

Como comprar : interessados devem ligar para 99828-8756 (Gleice).

Enredo : a busca pela relíquia chinesa e os herdeiros do

22 de abril.

Independentes de São Torquato

Quanto : R$ 120. Grupo de 10 pessoas tem desconto.

Como comprar : Avenida Anézio José Simões, São Torquato, Vila Velha. Informações: 99997-0863.

Enredo : O bar e o sonho, deixa quem quiser falar a Independente vem cantar.

Chega Mais

Quanto : R$ 80. Grupo de 10 pessoas tem desconto.

Como comprar : Rua Lucidato Vieira falcão, Morro do Quadro, Vitória.

Enredo: Contos e encantos do Amazonas, o rio da vida que banha o futuro do Brasil.

Tradição Serrana

Quanto : uma a R$ 70, duas por R$ 80

Como comprar : interessados por ligar ou mandar mensagem para 9998-15971.

Enredo : O grito ecoou... No sorriso e no abraço do negro, a esperança brotou.

Chegou o que Faltava

Quanto : de R$ 100 a

R$ 150. Grupos a partir de cinco pessoas têm desconto.

Como comprar : Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, Maria Ortiz, Vitória.

Enredo : A lenda da Pedra Menina.

Império de Fátima

Quanto : A partir de

R$ 50.

Como comprar : Rua C Três, Bairro de Fátima, Serra. Informações: 99996-5510.

Enredo : Conceição da Barra, amor de verão o carnaval do meu coração.

Andaraí

Quanto : R$ 100 a unidade. De cinco a nove fantasias, sai a R$ 90 a unidade. Mais de 10 sai a

R$ 70 cada.

Como comprar : os interessados devem procurar o barracão da escola de samba.

Enredo : Heróis: a esperança de um povo.

Grupo Especial

Desfila no

sábado (dia 23)

Imperatriz do Forte

Quanto : varia entre R$ 120 e R$ 180.

Como comprar : os interessados devem ligar para 99847-6787 ou 99716-4751.

Enredo : navegando nas correntezas da história, a Imperatriz vem vestida de azul.

Unidos da Piedade

Quanto : R$ 180.

Como comprar : no site unidosdapiedade.com.br ou no telefone 99840-3767.

Enredo : Felis Catus, sagrados e malditos.

Pega no Samba

Quanto : R$ 120. Para assinantes de A GAZETA, uma a R$ 100 e duas por R$ 150.

Como comprar : quadra da escola. Rua Dr. Américo de oliveira, 455, Consolação, Vitória

Enredo: Lenira Borges, uma vida para a dança.

Boa Vista

Quanto : R$ 250, em três vezes no cartão ou R$ 175, à vista. Grupos a partir de oito pessoas têm desconto.

Como comprar : interessados devem ligar para 99925-1116.

Enredo : PRF 90 anos de história... anjos de asfalto.

Novo Império

Quanto : R$ 30 e R$ 150.

Como comprar: quadra da escola. Avenida Santo Antonio, 301, Pracinha de Caratoíra, Vitória

Enredo: De Maria às Marias, um grito de liberdade.

Jucutuquara

Quanto: R$ 150. Na compra de duas, ganha mais uma.

Como comprar: interessados devem ligar para 99823-0224 ou 99983-5433.

Enredo: O Rosário do bispo e o seu delirante inventário do Universo.

Mocidade Unida da Glória (MUG)