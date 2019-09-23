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Terreno

Famílias despejadas em Vila Velha estão há um ano sem respostas

40 famílias foram despejadas durante a reintegração de posse de um terreno particular em Morada da Barra, Vila Velha

Publicado em 

23 set 2019 às 18:33

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 18:33

Famílias alojadas num espaço do Centro de Referencia de Assistência Social de Vila Velha (Cras), aguardam respostas da Prefeitura de Vila Velha Crédito: TV Gazeta
Após um ano, 13 das 40 famílias que foram despejadas durante a reintegração de posse de um terreno particular em Morada da Barra, Vila Velha, e que na época foram alojadas num espaço do Centro de Referencia de Assistência Social de Vila Velha (Cras) em uma medida provisória, aguardam até hoje uma resposta da prefeitura. O futuro de todas essas famílias ainda é incerto.
Dividido um espaço que virou sala, quarto e até cozinha, a autônoma Eliana Assis de Carvalho, vive com o marido e o filho. “ A gente tá aqui nesse espaço apertado, mas é o que têm no momento, onde estamos  vivendo e temos que nos adaptar. A gente fica na expectativa esperando uma resposta da prefeitura, que fala que vai fazer alguma coisa pra gente”, afirma.
> Famílias são retiradas de terreno ocupado irregularmente em Vila Velha
No total pelo menos 45 pessoas, sendo que 20 são crianças, dividem o espaço. Cada família possui um quarto. Para o pedreiro Marcos do Amaral que vive com a esposa, o irmão e mais três filhos, morar num espaço assim é complicado. ”É difícil viver assim, mas a gente tem que viver, pois não temos nenhuma proposta de ninguém. Até agora não recebemos nenhuma resposta, nem a assistência social vem aqui pra falar uma palavra sequer com a gente”.
> "Para onde eu vou com duas crianças pequenas?", diz despejada em Ourimar
A falta de estrutura é cada vez mais aparente. Os fios expostos no espaço improvisado trazem riscos e quando chove, a área externa e a cozinha do local ficam alagadas. ” Aqui quando chove vira água pura, em tempo de voltar para as casas. Os fios já pegaram fogo e nós não temos para onde ir, não temos o que fazer, só esperar a boa vontade da prefeitura pra ver o que eles podem estar fazendo por nós”, relata o pedreiro Rogério Gonçalves.
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Em nota a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Vila Velha afirma que tem prestado atendimento e dado orientações a estas famílias, oferecendo alimentação, encaminhamento médico e jurídico, além do espaço até que as pessoas sejam reassentadas numa área que de pra construir as casas. A Secretária de Desenvolvimento Humano afirmou que tem trabalhado em encontrar essa área.

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