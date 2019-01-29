Família tem casa "invadida" por bicho-preguiça no interior do ES

Um domingo diferente. A família Dadalto, que mora no bairro São Luís, em Santa Maria de Jetibá, escutou um barulho vindo do lado de fora da casa, que pareciam unhas arranhando o telhado. O som estranho era de um bicho-preguiça que estava agarrado em um viga da casa.

O animal, que nunca havia aparecido por aquelas bandas, ficou assustado com o novo habitat, e parecia não querer ser carregado, como conta a monitora Alessandra Dadalto.

"A preguiça apareceu na varanda da casa da tia do meu marido e logo corremos para ver. Ficamos assustados porque nunca vimos este tipo de animal por aqui. Tem uma plantação de eucalipto perto, mas nem sei se ela veio de lá. Engraçado que chamamos os bombeiros e eles demoraram um pouco a chegar, e com o tempo o bicho-preguiça foi se acalmando e ficando sonolento", conta.