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Rei momo, rainha e princesas

Família Real do Carnaval de Vitória será conhecida na noite desta quarta

Evento será realizado no mercado São Sebastião, na Ilha de Santa Maria

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 12:34

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

16 jan 2019 às 12:34
O Rei Momo Arthur Viguini, a rainha Aline Sérgio e as princesas Luiza Abreu Fidelis e Marise Merigueti venceram para participar da Família Real em 2017 Crédito: Marcelo Prest
O Carnaval de Vitória está chegando e Família Real da festividade capixaba será conhecida na noite desta quarta-feira (16), às 19h, no mercado São Sebastião, em Jucutuquara, em Vitória. Na ocasião, a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge) vai fazer o lançamento da mídia das escolas de samba do grupo especial e do grupo A.
PREMIAÇÃO
Quem ganhar para ser o Rei Momo do Carnaval de Vitória, será premiado com a quantia de R$ 3 mil, assim como a Rainha; já as princesas, ganharão R$ 1,5 mil cada uma.
> Conheça a criançada que arrasa no Sambão do Povo
OBRIGAÇÕES
- É obrigatória a presença da família real duas vezes por semana nos ensaios das escolas de samba de Vitória escolhidos pela Lieges;
- Serão cinco dias de ensaios técnicos, obrigatoriamente a família real precisa estar presente em três ensaios escolhido pela Lieges;
- É obrigatória a presença da família real nos três dias de desfile das escolas de samba de Vitória;
- É proibido ingerir conteúdo alcoólico em dias de apresentações nas agremiações, ensaio técnico e desfiles oficiais;
- Caso haja ausência de um dos integrantes da família real sem justificava previa e escrita, ocorrera multa proporcional na sua remuneração;
- É de extrema importância em se vestir bem, com elegância e decência.

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