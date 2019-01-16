Família Real do Carnaval de Vitória será conhecida na noite desta quarta

O Rei Momo Arthur Viguini, a rainha Aline Sérgio e as princesas Luiza Abreu Fidelis e Marise Merigueti venceram para participar da Família Real em 2017 Crédito: Marcelo Prest

Carnaval de Vitória está chegando e Família Real da festividade capixaba será conhecida na noite desta quarta-feira (16), às 19h, no mercado São Sebastião, em Jucutuquara, em Vitória. Na ocasião, a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge) vai fazer o lançamento da mídia das escolas de samba do grupo especial e do grupo A. está chegando e Família Real da festividade capixaba será conhecida na noite desta quarta-feira (16), às 19h, no mercado São Sebastião, em Jucutuquara, em Vitória. Na ocasião, a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge) vai fazer o lançamento da mídia das escolas de samba do grupo especial e do grupo A.

PREMIAÇÃO

Quem ganhar para ser o Rei Momo do Carnaval de Vitória, será premiado com a quantia de R$ 3 mil, assim como a Rainha; já as princesas, ganharão R$ 1,5 mil cada uma.

OBRIGAÇÕES

- É obrigatória a presença da família real duas vezes por semana nos ensaios das escolas de samba de Vitória escolhidos pela Lieges;

- Serão cinco dias de ensaios técnicos, obrigatoriamente a família real precisa estar presente em três ensaios escolhido pela Lieges;

- É obrigatória a presença da família real nos três dias de desfile das escolas de samba de Vitória;

- É proibido ingerir conteúdo alcoólico em dias de apresentações nas agremiações, ensaio técnico e desfiles oficiais;

- Caso haja ausência de um dos integrantes da família real sem justificava previa e escrita, ocorrera multa proporcional na sua remuneração;