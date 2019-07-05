Família de passageiro que apresentou surto em voo é de Vitória

Um homem que não teve o nome divulgado aparentou ter um surto durante um voo depara, em, nesta quinta-feira (4). De acordo com a companhia aérea, o "cliente indisciplinado" foi conduzido pelano desembarque do voo AD8753 e o pai do passageiro, que é capixaba e mora em, estaria a caminho de São Paulo para ampará-lo.