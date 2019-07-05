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"Cliente indisciplinado"

Família de passageiro que apresentou surto em voo é de Vitória

O rapaz, que não teve o nome divulgado, foi conduzido pela Polícia Federal no desembarque, em São Paulo, e depois encaminhado a um hospital

Publicado em 

05 jul 2019 às 20:28

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 20:28

Entrada da área de embarque do Aeroporto Internacional de Viracopos Crédito: Luciano Calafiori - G1
Um homem que não teve o nome divulgado aparentou ter um surto durante um voo de Portugal para Campinas, em São Paulo, nesta quinta-feira (4). De acordo com a companhia aérea Azul, o "cliente indisciplinado" foi conduzido pela Polícia Federal no desembarque do voo AD8753 e o pai do passageiro, que é capixaba e mora em Vitória, estaria a caminho de São Paulo para ampará-lo.
"A companhia lamenta eventuais aborrecimentos aos demais Clientes no voo e ressalta que atitudes como essa são necessárias para conferir a segurança de suas operações", disse em nota.
> Passageiro morre durante desembarque no Aeroporto de Vitória
A assessoria de imprensa do Aeroporto de Viracopos informou que o passageiro apresentou, aparentemente, um surto, e recebeu os primeiros atendimentos médicos logo após o pouso da aeronave. Ele foi encaminhado para atendimento no Hospital das Clínicas da Unicamp, em São Paulo.

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