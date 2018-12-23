Falta de energia no Hucam suspende atendimento no Hemoes neste domingo

Com a abertura do Hemoes aos domingos, a Sesa quer aumentar os estoques de sangue, principalmente os de fator RH negativo. Crédito: Divulgação

O Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória, está com o atendimento suspenso durante este domingo (23) devido à falta de energia que atinge o Hospital Cassiano Antonio de Moraes (Hucam).

De acordo com a direção do Hemoes, os atendimentos serão retomados nesta segunda-feira (24), das 7h às 19h , com cadastro até às 18h20.

O Hucam, por outro lado, nega que tenha sido atingido por falta de energia. "Houve uma interrupção programada de fornecimento em alguns setores para modernização das instalações elétricas no hospital, devidamente comunicada ao longo da semana, sem prejuízo dos nossos atendimentos", esclarece por meio de nota.