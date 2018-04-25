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Crime

Falso médico que atendia detentos é afastado no ES

Acusado faz parte de equipe terceirizada que atendia no Presídio de Viana; Sejus afastou o rapaz e vai denunciar o caso à Polícia Civil, Ministério Público e ao CRM

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 19:01
O rapaz teria 'abandonado' a universidade em 2015 Crédito: Pixabay
Após denúncia, um falso médico foi descoberto no atendimento a detentos do Presídio de Viana, na terça-feira (24). Acionada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que afastou Victor de Barcellos Zanon de suas atividades e que denunciará o caso à Polícia Civil, Ministério Público e ao Conselho Regional de Medicina.
Ainda de acordo com a Sejus, o serviço de saúde prisional é prestado pela Organização Social Vida e Saúde (Invisa), uma empresa terceirizada localizada em São Luiz, no Maranhão, e que Victor prestava serviços à organização desde fevereiro de 2018. O Gazeta Online tentou contato com a Invisa, mas as ligações não foram atendidas.
Segundo informações divulgadas por uma faculdade particular de
Vila Velha
, Victor ingressou na instituição no ano de 2012 após prestar vestibular no final de 2011. Em 2015, ele realizou o trancamento da matrícula e não retornou até o prazo determinado para reingresso.
O acusado estaria usando um número de registro do Conselho Regional de Medicina da Bahia. Procurado pela reportagem do Gazeta Online, o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) declarou que vai averiguar o caso e, posteriormente, também encaminhar a denúncia para a Polícia Civil.
A reportagem tentou falar com Victor, mas quem atendeu foi um primo do acusado, informando que o rapaz não se manifestaria sobre o assunto.

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