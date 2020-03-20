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Cobilândia

Fábrica clandestina de álcool em gel é interditada em Vila Velha

Produção de materiais de limpeza, dentre eles o álcool em gel, acontecia no interior de uma loja. Os responsáveis pela fábrica clandestina fugiram e deixaram os agentes do Procon trancados no local

Publicado em 20 de Março de 2020 às 20:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 20:47
Fábrica ilegal de produtos de limpeza fabricava clandestinamente álcool em gel.  Crédito: Reprodução/Procon-ES
Uma fábrica clandestina de materiais de limpeza foi descoberta por agentes do Procon e fechada na tarde desta sexta-feira (20), em Cobilândia, Vila Velha. De acordo com informações de agentes do órgão, o local era uma loja, que já havia sido interditada na quinta-feira (19)  pela Vigilância Sanitária do município e produzia, dentre outros produtos, o álcool em gel de forma irregular. 
Os agentes que foram realizar a vistoria no local afirmaram que, ao entrar na loja, os responsáveis foram embora, levando os produtos e trancando os agentes no interior do estabelecimento. Para terminar a ação, eles tiveram o apoio da Polícia Civil, além do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária, que, inclusive, interditou o local novamente.
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Além de produtos químicos e materiais de limpeza, foram encontrados caminhões pipa no local, que serviam para transportar as mercadorias. A fabricação de todos os produtos era clandestina.

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Com informações de Leandro Tedesco, da Tv Gazeta

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