Fábrica clandestina de álcool em gel é interditada em Vila Velha

Os agentes que foram realizar a vistoria no local afirmaram que, ao entrar na loja, os responsáveis foram embora, levando os produtos e trancando os agentes no interior do estabelecimento. Para terminar a ação, eles tiveram o apoio da Polícia Civil, além do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária, que, inclusive, interditou o local novamente.