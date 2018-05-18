Exploração sexual infantil: ES tem 18 pontos vulneráveis na BR 101 Crédito: Divulgação | PRF

O Espírito Santo tem 18 pontos vulneráveis para o abuso e a exploração sexual infantil em rodovias. O mapeamento foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e concentra-se na BR 101, sobretudo nos municípios do Sul capixaba. A identificação dos locais foi a primeira etapa do trabalho de combate ao crime que, agora, avança com operações policiais a fim de evitar que meninos e meninas sejam vítimas da violência.

A maioria das áreas é formada por pontos comerciais, como bares e postos de combustível, mas também há locais considerados críticos por falta de iluminação à margem da rodovia, segundo Wylis Lyra, superintendente da PRF no Espírito Santo. Os pontos estão espalhados pelos seguintes municípios: Atílio Vivacqua (1), Mimoso do Sul (3), Itapemirim (3), Rio Novo do Sul (2), Iconha (2), Guarapari (5) e Viana (2).

O levantamento no Estado foi feito no início deste ano e refere-se ao período 2017/2018 que, se comparado ao anterior, em 2013/2014, teve redução de 61%. Naquela época, havia no Espírito Santo 46 pontos considerados vulneráveis.

Nossa equipe de inteligência faz um monitoramento de áreas de risco. São vários dias de obser vação e, neste ano, foram identificados principalmente estabelecimentos comerciais, com alta circulação de pessoas, inclusive de crianças, conta Wylis Lyra, acrescentando que os pontos exatos não podem ser divulgado porque serão alvo de operações.

Em todo o país foram identificados 2.487 pontos vulneráveis e, no ranking dos estados, o Espírito Santo aparece em 23º lugar.

Nesta sexta-feira (18), em razão do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a PRF vai realizar ações de conscientização nos postos de Viana e Serra e no portão de acesso à Ceasa, em parceria com as prefeituras, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Detran, com abordagem de motoristas para alertar sobre a violência infanto-juvenil.

PONTOS CRÍTICOS

Espírito Santo

São 18, todos na BR 101. Estão distribuídos pelos municípios de Atílio Vivacqua (1), Mimoso do Sul (3), Itapemirim (3), Rio Novo do Sul (2), Iconha (2), Guarapari (5) e Viana (2). Houve uma queda de 61% em relação ao levantamento feito no período de 2013/2014.

País

Foram identificados 2.487 pontos vulneráveis em rodovias federais, um aumento de 21% no comparativo com o período anterior.

Ranking

A maioria (644) dos pontos está na região Nordeste, mas o Estado que lidera o ranking fica no Sul: o Paraná tem 299 locais que oferecem risco a crianças e adolescentes. O Espírito Santo está na 23ª colocação.

Locais