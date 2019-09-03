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Estado Presente

Exame de DNA, vacinação e ajuda jurídica para moradores de 140 bairros

Primeira atuação acontece no dia 21 deste mês, em Terra Vermelha, Vila Velha; veja serviços disponíveis

Publicado em 

02 set 2019 às 22:21

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 22:21

"Saúde Itinerante" vai realizar ações como doação ed sangue e realização de testes rápidos, como sífilis e HIV Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Governo do Estado vai levar vários serviços itinerantes de saúde, orientação jurídica, ações do CBMES, atendimento ao consumidor, oportunidades de trabalho e qualificação profissional para os 140 bairros atendidos pelo programa Estado Presente, até 2022. 
Já no próximo dia 21, o bairro Terra Vermelha, Vila Velha, vai receber o "Estado Presente Itinerante". Os moradores da região vão poder contar com diversos serviços, como: 
- Orientação Jurídica
- Exames de DNA;
- Doação de sangue;
- Realização de testes rápidos: sífilis, HIV, hepatites virais, glicemia;
- Vacinação;
- Aferição de pressão arterial;
- Prevenção de arboviroses;
- Rodas de conversa: prevenção de gravidez na adolescência, prevenção à violência, orientação nutricional, saúde da criança e do idoso, entre outros;
- Procon Móvel.
> 140 bairros vão receber projetos sociais de combate à violência no ES
Já em 30 de novembro, o "Estado Presente Itinerante" deve seguir para Feu Rosa, na Serra. O público alvo é a população dos territórios do Estado Presente. O objetivo é desenvolver ações de saúde para a população dos bairros prioritários.
A partir de 2020, está prevista ainda a realização de cursos com 1.200 vagas por ano.
LISTA DE BAIRROS E PROGRAMAS SOCIAIS
O Governo do Espírito Santo divulgou nesta segunda-feira (02), uma lista de bairros que vão receber programas sociais de combate à violência e criminalidade. Ao todo, 140 bairros de municípios da Grande Vitória e do interior vão ser contemplados com os projetos, que fazem parte do Programa Estado Presente
Entre os projetos sociais previstos estão o PROERD, de combate às drogas e violência, o EJA, com foco na educação profissional de jovens e adultos, e o Campeões do Futuro, que oferece esportes de forma gratuita a crianças e adolescentes.
A apresentação do projeto foi feita na tarde desta segunda-feira (2) pelo governador Renato Casagrande, em coletiva de imprensa no Palácio Anchieta. De acordo com o governo, cerca de R$ 314 milhões de reais estão sendo investidos nos programas de eixo social.
A primeira ação acontece no dia 21 de setembro, em Terra Vermelha. O bairro vai receber o projeto Estado Presente Itinerante, que é uma espécie de ação global para fornecer serviços de saúde, orientação jurídica, qualificação profissional e oportunidades de trabalho aos moradores.
AS CIDADES
Oito cidades vão receber os projetos, que já tem início este ano. São elas:
- Vitória
- Vila Velha
- Serra
- Cariacica
- Cachoeiro de Itapemirim
- Colatina
- Linhares
- São Mateus. 
A escolha dos municípios, segundo o governo, foi feita com base em oito indicadores que mostram a vulnerabilidade social destes locais:
- Homicídios em geral
- Homicídios de mulheres
- Número de socioeducandos acautelados 
- Taxa de abandono do Ensino Fundamental II
- Taxa de abandono do Ensino Médio
- Percentual de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos
- Renda domiciliar per capita
- Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

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