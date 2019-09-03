Exame de DNA, vacinação e ajuda jurídica para moradores de 140 bairros

"Saúde Itinerante" vai realizar ações como doação ed sangue e realização de testes rápidos, como sífilis e HIV Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Governo do Estado vai levar vários serviços itinerantes de saúde, orientação jurídica, ações do CBMES, atendimento ao consumidor, oportunidades de trabalho e qualificação profissional para os 140 bairros atendidos pelo programa Estado Presente, até 2022. vai levar vários serviços itinerantes de saúde, orientação jurídica, ações do CBMES, atendimento ao consumidor, oportunidades de trabalho e qualificação profissional para os 140 bairros atendidos pelo programa

Terra Vermelha, Já no próximo dia 21, o bairro Vila Velha , vai receber o "Estado Presente Itinerante". Os moradores da região vão poder contar com diversos serviços, como:

- Orientação Jurídica

- Exames de DNA;

- Doação de sangue;

- Realização de testes rápidos: sífilis, HIV, hepatites virais, glicemia;

- Vacinação;

- Aferição de pressão arterial;

- Prevenção de arboviroses;

- Rodas de conversa: prevenção de gravidez na adolescência, prevenção à violência, orientação nutricional, saúde da criança e do idoso, entre outros;

- Procon Móvel.

Já em 30 de novembro, o "Estado Presente Itinerante" deve seguir para Feu Rosa, na Serra. O público alvo é a população dos territórios do Estado Presente. O objetivo é desenvolver ações de saúde para a população dos bairros prioritários.

A partir de 2020, está prevista ainda a realização de cursos com 1.200 vagas por ano.

LISTA DE BAIRROS E PROGRAMAS SOCIAIS

O Governo do Espírito Santo divulgou nesta segunda-feira (02), uma lista de bairros que vão receber programas sociais de combate à violência e criminalidade. Ao todo, 140 bairros de municípios da Grande Vitória e do interior vão ser contemplados com os projetos, que fazem parte do Programa Estado Presente

Campeões do Futuro, que oferece esportes de forma gratuita a crianças e adolescentes. Entre os projetos sociais previstos estão o PROERD , de combate às drogas e violência, o EJA , com foco na educação profissional de jovens e adultos, e o, que oferece esportes de forma gratuita a crianças e adolescentes.

A apresentação do projeto foi feita na tarde desta segunda-feira (2) pelo governador Renato Casagrande, em coletiva de imprensa no Palácio Anchieta. De acordo com o governo, cerca de R$ 314 milhões de reais estão sendo investidos nos programas de eixo social.

Estado Presente Itinerante, que é uma espécie de ação global para fornecer serviços de saúde, orientação jurídica, qualificação profissional e oportunidades de trabalho aos moradores. A primeira ação acontece no dia 21 de setembro, em Terra Vermelha . O bairro vai receber o projeto, que é uma espécie de ação global para fornecer serviços de saúde, orientação jurídica, qualificação profissional e oportunidades de trabalho aos moradores.

AS CIDADES

Oito cidades vão receber os projetos, que já tem início este ano. São elas:

- Vitória

- Vila Velha

- Serra

- Cariacica

- Cachoeiro de Itapemirim

- Colatina

- Linhares

- São Mateus.

A escolha dos municípios, segundo o governo, foi feita com base em oito indicadores que mostram a vulnerabilidade social destes locais:

- Homicídios em geral

- Homicídios de mulheres

- Número de socioeducandos acautelados

- Taxa de abandono do Ensino Fundamental II

- Taxa de abandono do Ensino Médio

- Percentual de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos

- Renda domiciliar per capita