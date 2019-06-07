Idemar Endringer foi absolvido das acusações Crédito: Arquivo/TV Gazeta | Divulgação

O primeiro julgamento aconteceu há 7 anos, em maio de 2012, quando Idemar Endringer foi absolvido. No entanto, o Ministério Público do Espírito Santo recorreu da decisão do júri e o segundo julgamento foi realizado. De acordo com o advogado Homero Mafra, um dos responsáveis pela defesa do ex-prefeito, Idemar está aliviado com a segundo absolvição.

“O processo acabou, em relação ao Idemar acabou. Eu acho que se fez justiça. Não tinha prova de participação do Idemar nesse caso. O Idemar se sente aliviado, ele sempre sustentou que sofria uma injustiça e essa injustiça foi reparada pela segunda vez”, avaliou o advogado do ex-prefeito.

Your browser does not support the audio element. Ex-prefeito de Santa Leopoldina é absolvido em caso de chacina

DETALHES DA ACUSAÇÃO

O ex-prefeito Idemar Endringer, que atualmente tem 81 anos, era acusado de comandar uma chacina que matou seis pessoas em 2002. Ele foi indiciado pela Polícia Civil e posteriormente denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo. De acordo com a acusação, Idemar tinha interesse em comprar as terras onde as vítimas da chacina moravam. Na chacina, três gerações da família Pagung foram assassinadas com golpes de foice e pedradas.