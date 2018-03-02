Estudo para integrar ônibus de Vitória ao Transcol pronto em 90 dias

Crédito: Caique Verli

Noventa dias é o prazo para ficar pronto o estudo que vai definir como poderá ser a integração do sistema municipal de ônibus de Vitória com o Transcol.

São estudos jurídicos e técnicos que envolvem a Setran (Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura), Setop (Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas), Ceturb (Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória) e as procuradorias do município e do Estado, afirmou Tyago Hoffmann, secretário de Trânsito de Vitória.

Entre os temas que precisam ser definidos, estão a forma jurídica como essa integração vai acontecer, para não haver questionamentos de ilegalidades na Justiça.

O secretário crê que a integração conta com a vantagem de que as três empresas do sistema municipal (Tabuazeiro, Grande Vitória e Unimar) também fazem parte do Sistema Transcol.

Será preciso verificar também se com a absorção de um sistema pelo outro todos os veículos serão caracterizados como Transcol, inclusive os coletivos que hoje passam onde o sistema da Grande Vitória não passa. Ou se os ônibus conhecidos como verdinhos vão fazer o transporte público dentro dos bairros e o Transcol ficaria responsável pelas grandes vias, como a Avenida Dante Michelini e a Avenida Fernando Ferrari.

Do jeito que funciona hoje, linhas do Transcol se sobrepõem aos do município e fazem o mesmo trajeto em alguns trechos, como na Reta da Penha e Avenida Fernando Ferrari. E tem lugares em que o Transcol hoje não chega, lembra o secretário Tyago Hoffman.

Apesar das movimentações, permanece a grande dúvida se realmente os dois sistemas vão ser integrados e quando isso vai acontecer. A Prefeitura de Vitória já disse que quer, mas que está nas mãos do governo do Estado decidir se absorve ou não o sistema municipal. Acredito que o melhor seria que o Sistema Transcol absorva o sistema municipal, diz o secretário.