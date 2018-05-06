Estudo comprova que baleias jubarte nascem no litoral de Vitória

Baleias-jubarte a 23 milhas da costa de Vitória Crédito: Vitor Barbosa

O litoral de Vitória e do Estado conta sim com baleias jubarte e muitas delas nascem aqui durante o período que passam por águas capixabas todos os anos, entre os meses de julho e novembro. A constatação veio com o Diagnóstico da Observação de Baleias e Atividades Desenvolvidas no Espírito Santo, recém-lançado pelo Coletivo Ambiental Amigos da Jubarte e que contou com o apoio da Prefeitura de Vitória.

O diagnóstico indicou, ainda, que o litoral capixaba é lar de inúmeras espécies com potencial de encher os olhos de moradores e visitantes, além de possuir locais com belezas naturais que tornam aqui local único, favorecendo o desenvolvimento do ecoturismo responsável como alternativa sustentável de geração de emprego e renda. O documento, com mais de 80 páginas e que inclui fotos, mapas, tabelas e gráficos sobre o mapeamento, foi construído ao longo do ano passado (2017) por meio de um processo colaborativo entre diferentes instituições e atores relacionados com o turismo e a observação de baleias.

O objetivo é fomentar o desenvolvimento socioambiental no Estado a partir do incentivo à prática de observação natural das espécies. Para o diretor de Turismo da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Felipe Ramaldes, o diagnóstico é uma peça de conteúdo científico fundamental e ajudará traçar os rumos do segmento de observação de baleias em Vitória.

Ele já aponta dados muito interessantes ao indicar que as baleias jubarte passam pelo litoral da capital, tanto na ida quanto na volta, antes de chegar a águas mais quentes da Bahia, aponta.

TURISMO NÁUTICO





O turismo náutico tem crescido na capital, gerando novos negócios e atraindo visitantes que desejam ver as baleias. Para participar da observação de baleias, os interessados devem procurar as operadoras de turismo náutico da capital que mantêm parcerias com o Instituto Baleia Jubarte.