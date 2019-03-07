Cadela

Estudante resgata filhote abandonado em lixeira na Ufes

Filhote foi abandonado e está bastante debilitado, mas já está recebendo cuidado de um veterinário

Publicado em 07 de Março de 2019 às 17:51

Cadela é achada abandonada em lixeira da Ufes Crédito: Internauta
Uma cadela foi encontrada, abandonada, dentro de uma lixeira na Universidade Federal do Espírito Santo, na tarde da última quarta-feira (6). Debilitada, ela foi resgatada pela estudante Isabela Vidal, que deixou o animal com um amigo, para que aguardasse por adoção após ter passado por exames em um veterinário.
Isabela conta que o filhote, que deve ter por volta de dois meses, estava bastante debilitado quando foi resgatado por ela.
"Eu estou em um grupo chamado 'Causa Animal' e lá a gente troca informações de cachorros desaparecidos e veterinários. Ontem enviaram uma foto desse filhotinho dizendo que ele tinha sido encontrado em um lixo da Ufes. Foi uma moça que o encontrou e eu combinei com ela de levar a cadela para casa dela e depois buscar. Fiz o combinado e levei o animal para casa de um amigo que mora na Praia do Canto. Levamos o filhote ao veterinário, que fez exames e constatou um quadro de anemia, febre e muitos carrapatos."
Algumas pessoas já entraram em contato com Isabela se oferecendo para abrigar a cadela, que deve ir para um novo lar assim que estiver recuperado. 
Questionada sobre o caso, a Universidade Federal do Espírito Santo disse não ter sido avisada sobre o acontecimento. "A Ufes informa que não foi comunicada sobre o ocorrido. A Prefeitura do campus e a Vigilância não têm conhecimento do fato."

Tópicos Relacionados

UFES
Recomendado para você

Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

