Estudante resgata filhote abandonado em lixeira na Ufes

Uma cadela foi encontrada, abandonada, dentro de uma lixeira na Universidade Federal do Espírito Santo, na tarde da última quarta-feira (6). Debilitada, ela foi resgatada pela estudante Isabela Vidal, que deixou o animal com um amigo, para que aguardasse por adoção após ter passado por exames em um veterinário.
Isabela conta que o filhote, que deve ter por volta de dois meses, estava bastante debilitado quando foi resgatado por ela.
"Eu estou em um grupo chamado 'Causa Animal' e lá a gente troca informações de cachorros desaparecidos e veterinários. Ontem enviaram uma foto desse filhotinho dizendo que ele tinha sido encontrado em um lixo da Ufes. Foi uma moça que o encontrou e eu combinei com ela de levar a cadela para casa dela e depois buscar. Fiz o combinado e levei o animal para casa de um amigo que mora na Praia do Canto. Levamos o filhote ao veterinário, que fez exames e constatou um quadro de anemia, febre e muitos carrapatos."
Algumas pessoas já entraram em contato com Isabela se oferecendo para abrigar a cadela, que deve ir para um novo lar assim que estiver recuperado.
Questionada sobre o caso, a Universidade Federal do Espírito Santo disse não ter sido avisada sobre o acontecimento. "A Ufes informa que não foi comunicada sobre o ocorrido. A Prefeitura do campus e a Vigilância não têm conhecimento do fato."