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Estreptococo

Estudante da Serra morre de meningite bacteriana

A Secretaria de Saúde do município lamentou a fatalidade e disse que esteve na escola por mais de uma vez para orientar e tranquilizar pais e professores

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2019 às 18:21
Estudante era de escola de Barro Branco, na Serra [foto ilustrativa] Crédito: Prefeitura da Serra
Uma aluna — que não teve nome e idade revelados — do ensino fundamental na Escola Governador Carlos Lindemberg, que fica em Barro Branco, na Serra, morreu na manhã desta quarta-feira (28), diagnosticada com meningite bacteriana.
De acordo com a Prefeitura Municipal da Serra, a aluna teve a doença causada por um estreptococo não comum que, no caso, se manifestou agressivamente. A meningite era infecciosa e não transmissível.
> Vacina contra sarampo: fila e reclamação em postos da Grande Vitória
A Secretaria de Saúde do município lamentou a fatalidade e disse que esteve na escola por mais de uma vez para orientar e tranquilizar pais e professores.
A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) confirmou a morte e explicou que, geralmente, quando a infecção é por bactéria, o paciente vai para o hospital — onde é tratado sem necessidade de isolamento.

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