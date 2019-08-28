Estudante da Serra morre de meningite bacteriana

Uma aluna — que não teve nome e idade revelados — do ensino fundamental na Escola Governador Carlos Lindemberg, que fica em Barro Branco, na Serra, morreu na manhã desta quarta-feira (28), diagnosticada com meningite bacteriana.
De acordo com a Prefeitura Municipal da Serra, a aluna teve a doença causada por um estreptococo não comum que, no caso, se manifestou agressivamente. A meningite era infecciosa e não transmissível.
A Secretaria de Saúde do município lamentou a fatalidade e disse que esteve na escola por mais de uma vez para orientar e tranquilizar pais e professores.
A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) confirmou a morte e explicou que, geralmente, quando a infecção é por bactéria, o paciente vai para o hospital — onde é tratado sem necessidade de isolamento.