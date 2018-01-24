Estudante capixaba identifica falha na inscrição para o Sisu

Uma estudante capixaba identificou uma falha na inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), sistema informatizado do Ministério da Educação por onde as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ao entrar com seus dados e número de inscrição pouco depois da meia-noite desta quarta-feira (24) no sistema, a estudante Mariana Neri Cerqueira da Conceição, 18 anos, teve acesso ao cadastro de uma outra pessoa, de nome Daniel. Minha filha entrou no portal para ver a nota de corte e percebeu que a primeira e a segunda opção de cursos não eram dela, relatou a professora Fabíola dos Santos Cerqueira, 43, mãe de Mariana.

Print feito por aluna que tentou acessar seus dados e acabou recebendo informações de outro candidato Crédito: Reprodução | Internet

Pelo Sisu, o candidato pode escolher duas opções de curso e em qual instituição, de todo o Brasil, preferem estudar.

Fabíola alerta para o perigo com a falha. Dava para ver que era possível alterar as escolhas do menino. Parece ser uma pessoa do Rio de Janeiro, porque as duas opções dele são de lá. Nós não mexemos, mas poderia ser alguém de má-fé e alterar, diz Fabíola.

Com o nome dele, as duas tentaram entrar em contato com o rapaz pelo Facebook, mas não conseguiram localizá-lo.

MEC

Fabíola fez uma reclamação dentro do sistema do Sisu, mas não obteve retorno. Ela também relatou o problema nos comentários de uma postagem do MEC no Facebook. Após contar sua história, outra usuária relatou também ter passado pela situação. Contou ainda que foi formado um grupo de WhatsApp com pessoas que tiveram o mesmo problema.

Como sou professora, quando postei o problema no meu Facebook, uma ex-aluna também relatou ter passado por isso, acrescentou Fabíola.

As inscrições para o Sisu terminam nesta sexta-feira (26 de janeiro). Até lá, os candidatos podem alteras as escolhas de 1ª e 2ª opção de curso.

Sobre as acusações de falha no sistema, o Ministério da Educação comentou, por nota, o seguinte: Não houve nenhuma falha grave no sistema do Sisu em nenhum momento desde a abertura. Tudo está funcionando normalmente.

Até as 18 horas desta quarta-feira (24), o Espírito Santo teve 62.828 inscritos, segundo o Ministério da Educação.