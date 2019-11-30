Estudante capixaba de 15 anos é selecionada para visitar a Nasa

Estudante capixaba é convidada a conhecer a Nasa Crédito: Arquivo pessoal

Allanis Catharina Pimenta Correa, de 15 anos, é uma estudante do primeiro ano do ensino médio que, abraçando a oportunidade de estudar como bolsista em uma escola particular de Vitória, foi selecionada para participar de uma visita técnica à Nasa, mais precisamente à estação espacial localizada na Flórida, nos Estados Unidos . A jovem, que tem preferência por matérias voltadas às ciências exatas e biomédicas, estuda em período integral e não se contenta com notas menores do que 10.

Segundo Allanis, todos os anos o Centro Educacional Leonardo da Vinci, instituição em que ingressou por meio de um projeto que prepara alunos de baixa renda para as melhores escolas do Estado, seleciona 16 jovens para a visita à estação espacial Kennedy Space Center. O critério que a escola usa é por nota, principalmente nas matérias de exatas. Só esse ano eles incluíram História e Geografia. Eu entrei esse ano no Leonardo e fui escolhida. O programa é de cinco dias na Nasa. Ainda não sei a programação, mas creio que inclua palestras e visitas, contou animada.

A mãe da estudante, Elizete Pimenta, auxiliar de serviços gerais, não esconde o orgulho em ver a filha escolhida para a oportunidade. Ela recebeu e-mail da escola por conta dos estudos dela, ela tem muito interesse em Química e Física e é muito empenhada. Quando ela estudava em escola pública, estava sempre em destaque. Hoje participa do Instituto Ponte, e está no Leonardo da Vinci, nossas condições não permitiriam isso nunca. Ela está só evoluindo e chora se não tirar a nota que ela quer. É muito focada, graças a Deus, disse.

Allanis é bolsista no Leonardo da Vinci Crédito: Arquivo pessoal

Alto custo da viagem

Apesar do interesse na viagem, a família de Allanis precisará de ajuda para garantir que ela viaje aos Estados Unidos, já que as despesas somarão quase R$ 30 mil, sendo que, desses, 5.379 dólares são destinados apenas ao programa da estação espacial. A viagem é em outubro do ano que vem, mas preciso confirmar minha participação, para a minha escola, até segunda-feira (02). Para isso eu teria que ter certeza que vou ter dinheiro para pagar a passagem aérea, pagamento que deve ser feito até o dia 10 de dezembro. O valor restante pode ser dividido em 10 parcelas ao longo de 2020. Só o valor da passagem custa 1.250 dólares, explicou a aluna.

A gente fez uma vaquinha online para me ajudar. Tenho noção da minha condição, e de não conseguimos pagar esse valor sozinhos, vamos tentar todo tipo de ajuda, acrescentou a estudante.

Allanis com a prima Flavia Maria, que organizou uma vaquinha online Crédito: Arquivo pessoal

Rotina de estudos

A rotina de estudos da menina, que mora na Serra, começa cedo e não tem hora para terminar. Ela contou que todos os dias sai com a mãe, de ônibus, por volta das 5h30. Chego umas 6h20 na escola e fico esperando, porque a aula só começa 7h30. Saio 17h15 de lá, venho para casa e às vezes estudo mais. Além disso, também faço inglês sábado de manhã e estudo para as provas, relatou.

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Para o futuro, Allanis espera ainda se descobrir. Eu estou meio em dúvida, gosto de muitas áreas, em especial das biomédicas. Química eu gosto muito. Já pensei em engenharia também. Isso foi ficando mais claro quando entrei no Instituto Ponte e pude ir para escolas particulares. A rotina de estudo mudou: quando eu estava na escola pública, estudava porque tinha que estudar. No instituto aprendi muita coisa, transformou a minha vida e passei a valorizar mais as coisas, criei gosto por estudar. Hoje me reúno uma vez por semana no instituto, com outros jovens que são como eu e vejo todos felizes com as novas oportunidades, finalizou.