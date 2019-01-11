Estrutura de borracha rompe em ônibus articulado do Transcol

Um ônibus do Sistema Transcol , que faz a linha 507 - T. Laranjeiras até T. Ibes, precisou ter o seu trajeto interrompido na manhã desta sexta-feira (11). O coletivo era do modelo articulado e teve parte da estrutura de borracha rompida, o que abriu um buraco de cerca de 10 cm no chão. Para evitar risco maior, os passageiros tiveram que trocar de ônibus antes de chegar ao destino final da viagem.

De acordo com um passageiro que estava no coletivo, o ônibus saiu do Terminal do Ibes com destino a Laranjeiras, na Serra, mas ao parar no Terminal de Vila Velha, o cobrador percebeu que havia algo errado e chamou um funcionário da Ceturb para verificar o problema.

"Quando chegou no Terminal de Vila Velha, o cobrador desceu e chamou o funcionário da Ceturb, que olhou, pegou a parte de borracha que estava solta e pediu para os passageiros descerem porque o ônibus estava com um problema e poderia machucar alguém gravemente. Ficou um buraco aberto no piso, coisa de uns 10 cm, bem na parte articulada que liga um lado com o outro. Logo depois que o ônibus foi retirado, um outro chegou ao local para embarcar os passageiros", contou o passageiro, que pediu para não ser identificado.

Um vídeo, feito pelo passageiro mostra parte da estrutura de borracha que rompeu na mão de um dos funcionários da Ceturb.

VEÍCULO JÁ FOI CONSERTADO, DIZ GVBUS

Procurada pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que a estrutura de borracha que rompeu "não representa risco aos usuários" e que "todos os ônibus do Sistema Transcol passam por vistoria e manutenção periódicas nas garagens".

"A empresa responsável pelo ônibus informou que a borracha instalada na articulação dos coletivos articulados serve como acabamento, e que ela não é um equipamento de segurança, o que não representa risco aos usuários. A operadora informou também que o veículo já foi reparado. Ressaltamos que todos os ônibus do Sistema Transcol passam por vistoria e manutenção periódicas nas garagens e retirados de circulação quando constatado algum problema", diz a nota.

AUMENTO DA TARIFA PARA RENOVAR FROTA

Nesta sexta-feira (11), o governo do Estado anunciou um reajuste de 10,29% na tarifa de ônibus. A partir do próximo domingo (13), a passagem que hoje custa R$ 3,40 passará para R$ 3,75 nos dias úteis. Aos domingos e feriados, a passagem que custava R$ 2,95 e passa para R$ 3,25.