Estrelas do gospel vão agitar Vila Velha no Jesus Vida Verão

O Jesus Vida Verão é considerado o maior evento de praia no segmento gospel no país. Crédito: Divulgação

As areias da Praia de Itapoã, em Vila Velha, vão receber mais uma edição do Jesus Vida Verão. O evento, que é considerado o maior de praia do Brasil no segmento gospel, terá, em 2019, oito grandes atrações, entre elas os cantores Anderson Freire e Gabriela Rocha. O evento acontece de 9 a 12 deste mês, a partir das 19h30.

Um dos organizadores do evento, o pastor Evaldo Carlos dos Santos, da Primeira Igreja Batista da Praia da Costa, afirmou que a expectativa é que a festa possa reunir cerca de 30 mil por noite. "Vai ser uma grande evento, muito animado, alegre, um evento que traz esperança para o coração", explicou pastor Evaldo.

A estimativa da organização é atrair caravanas de outros estados como Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. A maioria do público é formado por evangélicos. Mas a cada ano, o evento tem atraído pessoas de várias religiões. O tema deste ano será "A esperança vai tocar no seu coração".

Quem já está ansiosa para a chegada do evento é a estudante Estudante Thamires Prett, de 18 anos. Além de curtir pela quinta vez os shows, ainda fará parte da dança de abertura do evento neste ano.

“Eu tenho uma expectativa alta em relação ao vento. Neste ano um dos principais temas é sobre empatia, acho importante porque, muitas vezes, somos egoístas, e não pensamos no outro”, aponta.

A estudante Daniela de Castro, de 17 anos, irá participar pela terceira vez do evento. Ela está ansiosa pelos shows do Coral Kemuel e de Gabriela Rocha. “Convidei quem eu pude, espero ver todos comigo neste evento. É um excelente evento que usa a música para transmitir a palavra de Deus”, disse.

Jovens se preparam para o Jesus Vida Verão, na Praia de Itapoã, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira - GZ

Segundo o subsecretário da Guarda Municipal, Márcio Roberto Ferreira, o município já está se preparando para receber o evento. Somente da Guarda Municipal serão 200 agentes para cuidar do trânsito e segurança das pessoas. Eles irão fazer o policiamento a pé, de viatura, com quadriciclo e bicicleta.

“Neste ano serão cerca de 30 agentes a mais, além disso estamos realizando um trabalho integrado com a Polícia Militar. Isso dará conta da segurança tendo em vista o histórico dos outros anos”, aponta.

ATRAÇÕES

O primeiro dia do evento religioso, que acontece na próxima quarta-feira (9), contará com a apresentação do Ministério Trazendo a Arca e Pr. Lucas, que virá pela primeira vez.

Na quinta-feira (10), quem subirá no palco do JVV será o cantor Paulo César Baruk, além da dupla André & Felipe. Já na sexta-feira (11), Anderson Freire soltará a voz. Um outro nome para se apresentar ainda será definido pela organização. No sábado (12), a cantora Gabriela Rocha e o Coral Kemuel vão encerrar o evento.

O Jesus Vida Verão contará também com apresentações de coreografias na abertura e no encerramento da festa. Além da celebração, a organização também irá arrecadar alimentos para doar à instituições carentes de Vila Velha.

Serviço

Dia: 9 a 12 de janeiro

Local: na curva da Praia de Itapoã, em Vila Velha

Horário: 19h30 às 22h45

Ingresso: gratuito

Programação

Dia 9: Ministério Trazendo a Arca e pastor Lucas

Dia 10: André & Felipe e Paulo César Baruk

Dia 11: Anderson Freire