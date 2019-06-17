Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Estado de saúde de criança que sobreviveu a acidente na BR 101 piora
Internado na UTI

Estado de saúde de criança que sobreviveu a acidente na BR 101 piora

Gabriel Martins Rodrigues, de 11 anos, continua internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Infantil de Vitória; o menino é o único que sobreviveu ao acidente

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 20:40

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

17 jun 2019 às 20:40
Família morta em acidente voltava de viagem de férias. O filho mais velho sobreviveu Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O menino Gabriel Martins Rodrigues, de 11 anos, que perdeu a família em um acidente na BR 101, na Serra, no último dia 10 de junho, apresentou uma piora no quadro de saúde nesta segunda-feira (17). Gabriel continua internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG) de Vitória.
> Motorista de carreta se apresentou à polícia
De acordo com o primo do menino, Sérgio Martins, a prima e tia dele foram até o hospital pegar informações atualizadas nesta segunda-feira (17) e constataram que o estado de saúde do menino piorou e ainda é muito grave. Na quinta-feira (13) a família de Gabriel pediu por doações de sangue. Após o apelo, muitas pessoas se solidarizaram e doaram. A última cirurgia que o menino fez foi na quarta-feira (12).
Estado de saúde de criança que sobrevive a acidente na BR 101 piora
AS VÍTIMAS
Família morta em acidente voltava de viagem de férias. O menino de 11 anos sobreviveu Crédito: Reprodução/Redes Sociais
No acidente morreram Ozineto Francisco Rodrigues, de 38 anos, Danielli Martins, de 34 anos, Lucca Martins Rodrigues, de 1 ano e 4 meses. Gabriel Martins, de 11 anos, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Infantil de Vitória, onde permanece internado em estado grave. A família voltava de uma viagem que fizeram ao Nordeste.
> Dono de carreta que matou família continua foragido
Os corpos foram velados na Igreja Assembleia de Deus Resgatai, em Viana. Já o sepultamento aconteceu no cemitério de Vila Bethânia, também no município, na tarde desta quarta-feira (12).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 chapada grande crianca espírito santo Serra Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como você lida com a organização e bagunça no dia a dia?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados