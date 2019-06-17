Estado de saúde de criança que sobreviveu a acidente na BR 101 piora

O menino Gabriel Martins Rodrigues, de 11 anos, que perdeu a família em um acidente na BR 101, na Serra, no último dia 10 de junho, apresentou uma piora no quadro de saúde nesta segunda-feira (17). Gabriel continua internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG) de Vitória.
De acordo com o primo do menino, Sérgio Martins, a prima e tia dele foram até o hospital pegar informações atualizadas nesta segunda-feira (17) e constataram que o estado de saúde do menino piorou e ainda é muito grave. Na quinta-feira (13) a família de Gabriel pediu por doações de sangue. Após o apelo, muitas pessoas se solidarizaram e doaram. A última cirurgia que o menino fez foi na quarta-feira (12).
Estado de saúde de criança que sobrevive a acidente na BR 101 piora
AS VÍTIMAS
No acidente morreram Ozineto Francisco Rodrigues, de 38 anos, Danielli Martins, de 34 anos, Lucca Martins Rodrigues, de 1 ano e 4 meses. Gabriel Martins, de 11 anos, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Infantil de Vitória, onde permanece internado em estado grave. A família voltava de uma viagem que fizeram ao Nordeste.
Os corpos foram velados na Igreja Assembleia de Deus Resgatai, em Viana. Já o sepultamento aconteceu no cemitério de Vila Bethânia, também no município, na tarde desta quarta-feira (12).