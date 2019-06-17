Estado de saúde de criança que sobreviveu a acidente na BR 101 piora

De acordo com o primo do menino, Sérgio Martins, a prima e tia dele foram até o hospital pegar informações atualizadas nesta segunda-feira (17) e constataram que o estado de saúde do menino piorou e ainda é muito grave. Na quinta-feira (13) a família de Gabriel. Após o apelo, muitas pessoas se solidarizaram e doaram. A última cirurgia que o menino fez foi na quarta-feira (12).